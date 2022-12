La croix du Mont-Royal brille depuis 98 ans...

Photo Archives municipales de Montréal L’érection de la grande croix et son illumination est une façon pour les Canadiens français de prendre symboliquement possession d’un secteur de Montréal historiquement associé à la bourgeoisie économique et anglophone. Un geste qui rappelle celui de Mgr Bourget qui, à la suite de l’incendie de la cathédrale Saint-Jacques, rue Saint-Denis, fait construire sa nouvelle cathédrale plus à l’ouest dans les zones historiquement liées aux riches Anglo-saxons.