Des émissions de cuisine pour vous inspirer pour les Fêtes

Les émissions de cuisine ne perdent rien de leur popularité. C’est d’autant plus vrai quand arrive le temps des Fêtes et qu’on ne veut pas trop se casser la tête, ou pour sortir des classiques habituels. Il vous reste encore quelques heures pour prévoir votre repas des Fêtes. Peut-être manquez-vous d’inspiration pour recevoir ou popoter pendant les vacances ou pour élaborer votre soirée du Nouvel An. Voici quelques suggestions partagées dans les différentes émissions présentées lors des derniers jours, en prévision du temps des Fêtes.

Station potluck

Cette émission conviviale mise sur l’ADN culinaire de ses invités. On cuisine donc à partir des goûts et des souvenirs de ceux-ci. Lors de l’épisode des Fêtes, Stefano Faita, Hugo St-Jacques et Émilie Fournier recevaient le couple Véronique Claveau et Bryan Audet. Il y a une teinte du Saguenay au menu de Véronique. Et... des egg rolls pour Bryan, ce qui fait beaucoup réagir. Le pain sandwich trône aussi sur la table. Un incontournable. Hugo nous apprend à saumurer la dinde et Stefano donne sa recette de farce. On nous montre également comment faire une génoise moelleuse pour préparer le gâteau roulé sans le casser. Une émission qui met le plaisir de la table au cœur des conversations.

Trois fois par jour & vous

Récemment, Marilou nous a donné des trucs pour utiliser des restes de raclette. La raclette est un repas festif qui se partage bien avec des amis. Lors de sa première saison, Marilou avait consacré quelques épisodes à la préparation des Fêtes. Parce que, ne l’oublions pas, Trois fois par jour & vous, c’est de la bouffe, mais c’est aussi tout ce qu’inclut l’art de recevoir. Elle a donc consacré un épisode aux bons réflexes à développer pour recevoir sans stress et un autre aux cadeaux gourmands. Avec le mixologue Maxime Boivin, elle propose plusieurs options de mocktails, ces cocktails sans alcool qui ont la cote.

Moi j’mange

La cuisine végétalienne gagne en popularité, mais on la voit encore peu sur nos ondes. Loonie nous prépare un rôti en forme de couronne qui est entièrement végétal à base de légumes et de noix. Florence-Léa Siry, la spécialiste anti-gaspillage, montre comment concevoir son propre calendrier de l’avent avec les choses qui se trouvent dans notre garde-manger. À noter pour l’an prochain. Vous n’avez pas envie de vous lancer dans la préparation d’une dinde (et d’en manger pendant une semaine) ? Le chef Simon Deslauriers cuisine des paupiettes pleines d’épices. Même l’animateur Stéphane Bellevance se commet avec sa recette de petits pains à l’ail.

5 chefs dans ma cuisine

L’avantage de 5 chefs dans ma cuisine est d’avoir accès à une diversité de visions culinaires. Marina Orsini reçoit successivement une douzaine de chefs créatifs. Pour les Fêtes, Blake Mackay a misé sur l’originalité d’une couronne en pâte feuilletée parmesan et olives pour égayer la table à l’apéro, ainsi que des biscuits aux épices. Le pâtissier Rémy Couture, reconnu pour ses desserts décadents, prépare des Blondies à l’érable et à la farine de kamut. Il mise sur des produits locaux. Il paraît que c’est Marc Maulà qui fait la recette de dinde la plus facile. À tester en fin de semaine ! Minh Phat partage des classiques des Fêtes aux saveurs asiatiques. Et Marina a eu la visite de la formidable sœur Angèle qui nous donne sa recette de tourtière au poulet effiloché et sa tarte au sucre. Fait inusité ? Le secret de sa pâte parfaite repose sur... du 7Up !

Ricardo

Depuis 21 saisons déjà, Ricardo nous concocte des plats au quotidien. Il mise sur la simplicité. C’est ce qui fait son succès depuis tant d’années. Il est en mode festif depuis quelques jours. Au menu, des plats végés, des idées pour le brunch de Noël et évidemment plein d’idées pour recevoir. Parmi les recettes originales : un « monkey bread » aux herbes et au fromage préparé dans un moule en couronne, une terrine de foie de volaille et gelée de canneberges, une magnifique salade de betteraves et yogourt aux herbes, une coquille Saint-Jacques à partager et une poutine au porc braisé au vin rouge. Ah ! Oui ! Et la bûche tiramisu d’Isabelle Deschamps Plante.

Savourer

Geneviève O’Gleman est nutritionniste. Elle est reconnue pour ses recettes santé dont le plaisir n’est pas altéré. Mais surtout, elle propose des recettes simples qui se font sans trop d’ingrédients et dans un temps raisonnable. Elle sait que les gens sont occupés et développe ses plats pour que la famille en profite. Pour les Fêtes, elle nous a proposé un épisode entièrement consacré aux biscuits. Sablés classiques, à la confiture ou moka, elle ose aussi un biscuit façon « gâteau aux fruits » et un autre au chocolat fondant. En compagnie de Simon Boulerice, elle a revisité des classiques avec des crevettes en verrines plutôt qu’en couronne, une salade tiède de légumes racines et une dinde laquée à l’érable.

