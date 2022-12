Le vin de Noël

Il y aurait pu y en avoir des dizaines, mais mon choix aura été influencé par mon amour inconditionnel pour les vins de Chablis. Et la cuvée « village » 2021 proposée par Céline et Frédéric Gueguen est franchement impressionnante !

Dès l’ouverture, on retrouve au nez la magie de l’appellation avec des notes assez complexes de pierre à fusil, de poire, de menthe et d’agrumes. La bouche suit avec un fruité nourri apportant une belle texture à une acidité vive et structurante. Un style très épuré qui surprend par sa profondeur et sa longueur aux tonalités salines et de clémentine. On comprend aussi pourquoi il est proposé à un prix comparable à un premier cru, la qualité du vin s’en rapprochant. D’une grande buvabilité, il sera parfait à l’apéritif, pour accompagner des huîtres ou de fruits de mer. Un cadeau à ne pas manquer !

Sur ce, je vous souhaite un très joyeux Noël. On se revoit la semaine prochaine pour le dernier vin de l’année.

Domaine Gueguen, Chablis 2021, France

35,00 $ - Code SAQ 14216654 – 12,5 %

★★★1⁄2 $$$1⁄2

