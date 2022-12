Noël en grand: 1000$ d'épicerie par semaine pour cette famille reconstituée de 11 enfants

Famille

Anctil-Pelletier 11 enfants Domicile : Québec (Val-Bélair) Mère : Marie-Pierre Pelletier (36 ans) Père : Jonathan Anctil (48 ans) Statut : Famille reconstituée Enfants : Xavier (21 ans), Olivier (20 ans), Jacob (19 ans), Marika (17 ans), Laura (15 ans), Charlotte et Maurice (jumeaux 13 ans), Blanche (11 ans), Anthony (10 ans) George (9 ans) et Richard (3 ans)

«On oublie le projet», avec respectivement cinq et six enfants, c’est la petite phrase qui trottait dans la tête de Marie-Pierre Pelletier et Jonathan Anctil quand ils sont tombés en amour, il y a deux ans, pendant la pandémie.

Pourtant aujourd’hui, ils vivent le parfait bonheur, malgré le lot d’obstacles à surmonter pour une famille reconstituée de 11 enfants.

Photo Didier Debusschère

Photo Didier Debusschère

La réalité de la famille Anctil-Pelletier est bien différente des autres familles nombreuses puisque les 11 enfants se côtoient une semaine sur deux.

«C’est une semaine où c’est la folie et une semaine où c’est plus tranquille», mentionne la mère de famille.

Avec de jeunes adultes et des adolescents à la maison, ce sont 18 pintes de lait et 10 sacs de pain qui sont nécessaires en une seule semaine pour rassasier tout le monde.

Photo Didier Debusschère

«Avec les hausses, l’épicerie c’est jusqu’à 1000 $ par semaine présentement. Un gros déjeuner-brunch ça peut être quatre pintes de lait et deux douzaines d’œufs», explique Jonathan Anctil.

Les parents admettent qu’ils doivent exercer un certain contrôle sur les quantités englouties. Ils ont même développé une formule peu commune.

«Nous avons deux frigidaires dans la cuisine. Celui de gauche tu n’y touches pas, c’est pour la préparation des repas et celui de droite, tu prends tout ce que tu veux dedans», affirme le papa qui raconte que trop souvent les réserves se vidaient.

Photo Didier Debusschère

Miser sur le sport

Quand tout le monde est à la maison, c’est un véritable tourbillon dans la résidence de Val-Bélair alors que 8 des 11 enfants sont encore dans le sport organisé.

Les entraînements, les compétitions et les tournois pour le hockey, le karaté, le volleyball, le soccer et le cheerleading se multiplient tout comme le nombre de transports à faire.

«C’est comme une promesse que je m’étais fait, ce n’est pas parce que j’ai plusieurs enfants qu’ils ne feront rien», mentionne le père de famille qui a dû travailler fort comme entrepreneur pour avoir les moyens de ses ambitions.

Photo Didier Debusschère

Comparativement à d’autres parents, il n’a pas hésité à envoyer ses enfants dans les programmes de sports-étude à l’école privée.

«C’est un investissement qui m’a permis de récupérer beaucoup de temps parce que les pratiques et les devoirs se font sur les heures d’école. Ç’a fonctionné pour les plus vieux et on garde la même recette pour les plus jeunes», explique-t-il.

Photo Didier Debusschère

Gros party de Noël

Marie-Pierre et Jonathan aiment quand la maison est pleine. Dans le temps des Fêtes, ils reçoivent la famille et les amis pour de gros partys de Noël.

«On est habitués d’avoir plein de monde. Quand on n’a pas les enfants, on invite du monde, on fait des soupers de 15 personnes. Nos enfants invitent souvent leurs amis, les blondes, les chums», rapportent-ils.

Pour les cadeaux, ils reconnaissent être un peu excessifs tous les deux. Beaucoup de petits cadeaux, des pyjamas de Noël identiques pour tout le monde, des calendriers de l’avent. Quand il y en a pour un, il y en a pour 11.

Budget Combien par année Épicerie 36 500 $ Vêtements 11 000 $ Frais de garde 2500 $ Frais de scolarité ND Sports 6000 $ Dépenses 12 000 $ Transport 12 000 $ Vacances 3500 $ Cadeaux 6000 $ Combien par semaine 15 Brassées

de lavage 18 Pintes

de lait 10 Sacs

de pain 1 Pots de beurre d'arachide 25 Rouleaux de papier toilette Trucs pour économiser Acheter la viande en gros Acheter directement à la ferme Acheter les cadeaux en avance

