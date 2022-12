Noël en grand: neuf enfants à gérer... avec un père conducteur de poids lourd sur la route

Famille

Lapointe-Girard 9 enfants Domicile : Carignan (Chambly) Mère : Mélanie Girard (35 ans) Père : Patrice Lapointe (39 ans) Statut : Famille terminée Enfants : Félix (14 ans), Lily-Mai (12 ans), Émile (10 ans), Xavier (9 ans), Éloïc (8 ans), Clovis (6 ans), Sarah-Jade (5 ans), Emma-Rose (4 ans), Anne-Flavie (20 mois)

La famille Lapointe-Girard est très organisée. Les repas, l’école à la maison, les tâches ménagères, les activités, tout se doit d’être réglé au quart de tour. Gérer neuf enfants de 0 à 14 ans avec un père conducteur de poids lourd sur la route du mardi au samedi, c’est tout un contrat.

«Heureusement, j’ai mes parents qui demeurent avec nous à la maison, explique Mélanie Girard. Avec mon conjoint [Patrice] qui travaille, ça me donne tout un coup de main.»

Faut dire que la maman n’a pas peur de l’ouvrage. Tôt le matin, elle est sur le piton pour les déjeuners et par la suite, elle enlève son tablier pour enfiler son costume d’institutrice.

Comme à l’époque d’Émilie Bordeleau dans Les Filles de Caleb, elle enseigne plusieurs matières du primaire au secondaire.

«Ça fait trois ans et je ne regrette pas mon choix, déclare la mère qui n’impose rien à ses six enfants d’âge scolaire. On leur demande et s’ils veulent aller à l’école civile, on va respecter leur choix.»

4000 $ par mois

C’est aux grands-parents que revient la tâche d’aller faire l’épicerie.

Le dimanche, une fois le frigo et le garde-manger remplis, la mère de famille se lance dans la préparation des repas pour toute la semaine.

Les dîners, les soupers et même les collations, comme les muffins et les barres tendres, sont cuisinés à l’avance. «Acheter le moins de produits transformés, voilà une bonne façon d’économiser», lance Mélanie Girard.

Malgré tout, l’explosion du coût des aliments a considérablement fait bondir le budget familial ce qui inquiète beaucoup la femme de la maison.

Depuis un an, c’est au minimum 1000 $ de plus par mois pour faire l’épicerie sur une facture qui atteint plus de 4000 $ mensuellement.

«Avant avec 750 $ j’étais correct, mais là à 750 $ je ne fais pas ma semaine. À la gang que j’ai là, ça me prend trois poulets pour faire manger tout le monde pour un seul repas», donne-t-elle en exemple.

Couches lavables

Ne reculant devant rien, Mélanie Girard utilise même des couches lavables. Une décision qui permet à la famille d’économiser tout en posant un geste écologique.

Toutefois, cette tâche s’ajoute à la liste démesurée des choses à faire avec neuf mômes dans la cabane.

«C’est quatre brassées de lavage par jour, mais avec les couches ça peut monter à six», dit la mère. Et pas besoin d’ajouter que la corde à linge est un équipement essentiel durant l’été.

Enfant unique, la jeune mère de 35 ans a toujours voulu avoir une grosse famille.

«J’en voulais 10. Je me disais : si j’ai des enfants, ils ne seront pas seuls», se souvient-elle.

Elle ne regrette pas son choix, surtout durant la période de Noël. Le réveillon s’annonce tout en musique chez les Lapointe-Girard.

Grand-Papa sort la guitare. On danse, on chante, on rit et on se donne des cadeaux. Comme le voulait la tradition, à une certaine époque, «dans nos vieilles maisons», dirait La Bottine Souriante.

Budget Combien par année Épicerie 42 000 $ Vêtements 12 000 $ Frais de garde 4500 $ Frais de scolarité 2000 $ Sports 3000 $ Dépenses 2500 $ Transport 12 000 $ Vacances 5000 $ Cadeaux 125 $/enfant Combien par semaine 20 Brassées

de lavage 15 Pintes

de lait 4 Sacs

de pain 4 Pots de beurre d'arachide 15 Rouleaux de papier toilette Trucs pour économiser Le couponnage Faire un budget détaillé Acheter les cadeaux en avance

6 familles, 65 enfants Fêter Noël

en grand Rencontrez les six familles