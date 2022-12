Noël en grand: une famille reconstituée de 16 enfants... et ce n'est pas fini

Famille

Huard-Lefebvre 16 enfants Domicile : Saint-Lin–Laurentides Mère : Nancy Lefebvre (41 ans) Père : Martin Huard (42 ans) Statut : Famille reconstituée.

Souhaitent avoir un autre enfant. Enfants : Britany (22 ans), Meghan (20 ans), Marie-Soleil (18 ans), Ludovik (16 ans), Mégane (16 ans), Thomas-Édouard (14 ans), Lukas (12 ans), Noah-Alexys (11 ans), Phoénix-Antoine (10 ans), Zoé (10 ans), Romy (9 ans), Krystal (7 ans), Nolan et Elliot (jumeaux 5 ans), Sydney (3 ans), Maxence (2 ans)

Une grosse maison avec 16 chambres à coucher et deux véhicules de 12 et 8 passagers, c’est le quotidien de Martin Huard et de Nancy Lefebvre, les parents d’une famille reconstituée de 16 enfants à Saint-Lin dans les Laurentides.

Avec le père et la mère, on est capable de former une équipe de hockey et de remplir le banc du Canadien au Centre Bell. Il ne resterait qu’à ajouter Cole Caufield et Nick Suzuki pour compléter l’alignement de 20 joueurs et se donner un peu plus de mordant en attaque.

D’ailleurs, les parents connaissent bien notre sport national, car ils comptent sept joueurs et joueuses de hockey dans la maison.

Plus jeune, Nancy Lefebvre voulait quatre enfants. Depuis elle a donné naissance à 14 bébés.

PHOTO MARTIN ALARIE

«Ça ne s’explique pas, c’est venu comme ça, mentionne la mère. Chaque enfant, c’était toujours le dernier, mais des nuits blanches, je n’ai jamais connu ça, alors je me disais: ça va bien, j’aimerais ça en avoir un autre.»

Et ce n’est pas terminé puisque le couple souhaiterait en avoir un dernier. «Après, je boucle la boucle», dit-elle.

48 yogourts en 4 jours

Même si les trois plus vieux ont quitté le nid familial et que le nombre d’enfants dans la maison peut varier selon les ententes de garde, la gestion des repas et des collations est éléphantesque.

Il n’est pas rare que la marmaille empiffre 48 yogourts en quatre jours seulement.

«On se lève le matin et on n’a plus de yogourts, il y a des petits mulots qui sont allés dans le frigidaire», rigole la mère qui a trouvé des solutions pour limiter les excès.

PHOTO MARTIN ALARIE

Les provisions sont cachées dans la garde-robe «walk-in» des parents, et la porte est verrouillée.

«Dans la cuisine, je suis à la veille aussi de mettre un cadenas sur le frigo», ajoute la mére.

Afin d’économiser, Nancy Lefebvre fait des provisions et tente de profiter au maximum des spéciaux.

Elle admet également avoir changé sa façon de cuisiner en raison des hausses de prix à l’épicerie.

«La salade iceberg on a éliminé ça», donne-t-elle en exemple.

Quelques folies

Contrairement à d’autres familles, les Huard-Lefebvre se permettent souvent quelques folies.

«On doit avoir des parts à la Cage [Brasserie Cage Sportive]», affirment-ils en expliquant que les enfants adorent l’ambiance avec les matchs sportifs sur les écrans.

La famille aime aussi les voyages et ne s’en prive pas. L’été dernier, les parents ont paqueté deux voitures et fait la route jusqu’en Floride pour du bon temps avec 13 de leurs enfants.

«Ça fait beaucoup d’arrêt pipi», raconte en riant la femme de 41 ans.

Présentement, tous les membres de la famille sont à Cuba avec des amis pour passer Noël.

Habituellement, le party du 24 décembre est toujours à la maison des Laurentides et le ragoût de boulettes de grand-maman est à l’honneur.

Budget Combien par année Épicerie 24 500 $ Vêtements variable Frais de garde ND Frais de scolarité ND Sports 6500 $ Dépenses 12 000 $ Transport 6240 $ Vacances < 10 000 $ Cadeaux 150 $/enfant Combien par semaine 7 Brassées

de lavage 2 à 3 Eau

(20 litres) 7 Sacs

de pain 2 Pots de beurre d'arachide 22 Rouleaux de papier toilette Trucs pour économiser Cuisiner avec les aliments moins chers Recycler et revendre les vêtements et les jouets Acheter les cadeaux au rabais 12 mois par année