Nouveautés pour la pêche blanche

Plus de 250 000 Québécois iront taquiner les diverses espèces de poissons à travers la glace au cours des prochains mois.

Vous souvenez-vous du célèbre film La guerre des tuques ? Un des jeunes acteurs y disait : « La guerre, la guerre, c’est pas une raison pour se faire mal ». Un de mes copains avait repris cette citation et l’avait transformée pour l’occasion en : « La pêche sur glace, la pêche sur glace c’est pas une raison pour se les geler, être inconfortable, pis que ce soit plate ». Il n’avait pas tort.

Je vous présente aujourd’hui quelques nouveautés qui pourraient intéresser les adeptes :

Bien rangé

Photo courtoisie

Voici un petit bidule qui vous rendra de grands services au niveau organisationnel. Lorsqu’on se déplace sur la glace, on se sert souvent d’une chaudière de 5 gallons en plastique pour transporter nos cannes à dandiner et autre matériel. Le problème, c’est que lors du transport, les perches vont inévitablement s’entremêler, à moins que vous n’utilisiez le système de rangement Bucket Master de HT. Ce support se fixe facilement sur la paroi interne de votre chaudière. Il suffit de glisser la canne dans le réceptacle protecteur en mousse et elle restera bien en place.

▶ Disponible chez Sail.

▶ Prix : 5$

Tempérer

Photo courtoisie

Quand le mercure descend à l’extérieur, on peut faire grimper le thermomètre à l’intérieur en se servant du radiateur portatif 31270LIS de Olympia. Avec des performances de 5800 BTU et de 3 KW, ce petit système de chauffage, qui ne mesure que 10,5 po de hauteur, émet une douce chaleur réconfortante grâce à sa tête pivotante et son brûleur en céramique. Compact et léger, il fonctionne avec des canettes de butane ou au propane. Comme pour tout autre système de chauffage, il faut ventiler et faire attention au monoxyde de carbone (CO).

▶ Disponible chez Momo Sports.

▶ Prix : 65 $

Chaleur

Photo courtoisie

Quand on pêche à la jig ou qu’on manie les brimbales, il n’est pas rare qu’on se gèle les mains. Pour éviter ce genre de désagrément, le féru n’a qu’à traîner dans ses poches un chauffe-main Zippo 40371. Une fois rempli avec de l’essence à chauffe-main ou de l’essence à briquet Zippo, on obtient jusqu’à 12 heures de chaleur douce sans flamme. La conception mince et épurée de cette construction métallique durable, rappelle celle des briquets de renommée de ce même manufacturier. Il est offert avec une pochette et un gobelet de remplissage.

▶ Disponible chez Pronature Joliette.

▶ Prix : 32 $

Attirant

Photo courtoisie

Introduite en fin de saison l’année dernière, la cuillère Lindy Rattl’N Quiver Spoon est un dérivé amélioré de la populaire Quiver Spoon de Lindy. Les concepteurs ont ajouté une chambre sonore dans la partie bombée de l’œil pour que les perchaudes et les dorées perçoivent sa présence à grande distance. Ce leurre danse et se déhanche au rythme inculqué par le manieur de canne. Il est disponible en 14 coloris dont 8 sont luminescents pour illuminer les bas-fonds. En fonction de la profondeur et du courant, vous pouvez opter pour une taille de 1/16, 1/8, 1/4 once.

▶ Disponible chez plusieurs marchands.

▶ Prix : 8 $

Pratique

Photo courtoisie

Quand on part à la pêche, on doit trimballer sa tarière, les brimbales, les jiggeuses, les offrandes de toutes sortes, la louche, etc. Bref, on en a plein les bras. La luge Pelican Snow Trek 75 est tout indiquée pour le transport de votre matériel. Fabriquée de polyéthylène résistant, elle mesure 75 po de long par 30 1⁄2 po de large et 14 po de haut. On peut facilement la tirer à la main grâce aux patins Rax-X qui facilitent le glissement. Il est même possible de la remorquer derrière un VTT ou une motoneige.

▶ Disponible chez Pro Shop du Canadian Tire de Saint-Eustache.

▶ Prix : 280 $

Au chaud

Photo courtoisie

Voici le cadeau parfait pour aider l’être aimé à garder ses pieds bien au chaud et au sec, que ce soit au printemps, à l’automne, dans la neige et surtout sur la glace. Les nouvelles bottes robustes Legacy à lacets de 6 po de la firme XTRATUF sont conçues et cousues à la main pour affronter en tout confort les rigueurs de l’Alaska. Inspiré de leur version commerciale, ce modèle avec une tige en cuir pleine fleur est 100 % imperméable. La semelle antidérapante et non marquante propose une incroyable adhérence sur les surfaces mouillées.

▶ Disponible chez fr.xtratuf.ca.

▶ Prix : 110 $

Savant mélange

Photo courtoisie

La firme de fil à pêche P-Line propose trois produits spécialement formulés pour la pêche blanche. Le HP-Ice est fabriqué avec un copolymère de qualité pour générer la combinaison parfaite de robustesse, de résistance à l’abrasion et avec une faible mémoire. Il est disponible en couleur claire ou fluorescente en longueur de 100 verges. Puis, pour le summum au niveau de la subtilité, il y a le HP-Fluoro produit avec du fluorocarbone pur à 100 %. Il demeure souple au froid tout en conservant sa résistance et surtout son invisibilité. Il est offert en format de 50 verges, de 2 à 10 lb/test.

▶ Disponible chez Sail.ca.

▶ Prix : 10 à 12 $

Pour illuminer

Photo courtoisie

De nombreux amateurs construisent et aménagent des cabanes de pêche hivernale qui ressemblent plus à un petit chalet qu’à un cabanon. Comme on le sait, la pêche est souvent bonne au petit matin et surtout au coucher du soleil. On n’y voit alors plus rien. La firme Biolite vient de lancer le système solaire SolarHome 620+ pour énergiser vos abris. Le panneau solaire de 6 Watts facile à installer capte le soleil quotidien pour charger un boîtier de commande central qui alimente trois plafonniers, dont un avec détecteur de mouvement, une sortie USB et un système de radio FM.

▶ Disponible chez Ddrpleinair.com.

▶ Prix : 250 $

Puissance

Photo courtoisie

La nouvelle tarière électrique Rogue 2.0 de Jiffy ne manquera pas d’énergie avec ses charges de 80 volts et de 1300 watts qui font pivoter la lame ultra acérée à plus de 500 tours/minute. Selon le représentant Alexis Sarrazin, cette version améliorée est capable de forer 25 % plus de trous avec une seule recharge. Quand la batterie est vide, il ne faut que 60 minutes pour lui redonner pleinement vie. Les engrenages en acier et la transmission à deux vitesses avec roulement à billes font tourner aisément les mèches de 8 et 10 po. Ce poids plume de 20 livres est équipé d’un port USB et d’une lumière.

▶ Disponible chez Performance chasse et pêche Repentigny.

▶ Prix : 1030 $

Juste pour rire

Photo courtoisie

Il nous arrive tous des faits cocasses lors de nos parties de chasse.

Je vous en présente quelques-uns qui m’ont fait bien rigoler au fil des temps. Je vous invite à me faire parvenir les vôtres à patrick.campeau@quebecormedia.com.

Plein la tête

Le sympathique guide de la réserve faunique de Rimouski, Marco Chabot, porte fièrement un bandana, plutôt qu’une casquette. Ce bout de tissu qu’il s’attache sur le crâne lui donne un petit look cool et différent. À la chasse à l’orignal, lorsque j’étais avec lui dans la camionnette, il y avait une odeur d’urine qui planait dans l’air. Puis, lorsqu’il s’approchait de moi, l’effluve augmentait considérablement. Je n’en faisais pas de cas, car il est usuel de voir des nemrods porter des tampons imbibés sur leurs bottes ou tout simplement en vaporiser partout sur leurs vêtements. Lors d’une séance d’appels, je l’ai vu sortir sa bouteille d’urine synthétique et en appliquer généreusement sur son bandana. Il n’y a pas de doutes, l’odeur se répand ainsi à merveille !

Naturel ?

À la chasse, le contrôle des odeurs est essentiel. On tente même de les éliminer avec du Nok Out, par exemple, pour éviter que le gibier flaire notre présence. Pour mon frère Marc-Antoine, cette notion semble abstraite. En voyant un trèfle sur l’emballage du populaire savon parfumé Irish Spring, il a cru que ce produit convenait parfaitement pour la chasse !

En morceaux

Lors d’une visite à Anticosti, j’ai rencontré un guide incroyablement dévoué. À la fin de notre excursion, mon épouse et moi avions récolté un 7, un 6 et un 4 pointes ainsi qu’une femelle chevreuil. Durant notre séjour, lors de nos multiples discussions, il m’avait demandé ce que je faisais avec mes panaches. Je lui ai répondu que je conservais les plus beaux et que je coupais les plus petits pour les offrir au chien de ma fille qui les dévore à pleines dents. En arrivant à Montréal, lorsque j’ai ouvert les caisses de viande, j’ai été fort surpris de constater que tous les panaches avaient été sectionnés en bout de 6 pouces ! Ça, c’est du service. J’ai vraiment ri à chaudes larmes.

Plaisanterie

Il y a quelques années, nous invitons le nouveau gendre de mon frère à se joindre à nous. Contre toute attente, ce néophyte, qui fait partie d’une convention de groupe avec nous, ne déjoue pas un, mais bel et bien deux cervidés. À quelques reprises, au cours des mois précédents, nous lui disions, à la blague, qu’il devrait boire un verre du sang de sa première capture comme on l’a déjà vu dans de vieux films douteux. Croyez-le ou non, sans crier gare lors de l’éviscération, il a sorti un verre de son sac à dos, il l’a rempli et l’a calé avant même que nous ne puissions l’avertir que ce n’était qu’une niaiserie ! Quand il a vu que nous étions tous dégoûtés de son acte, il s’est mis à rire et a dit que ce n’était pas aussi abominable que ça paraissait.

Délicieux

Lors de ma dernière expédition de chasse hivernale au caribou, j’ai capturé mes deux bêtes à 2 minutes d’intervalle. Le guide, Billy Coulombe, se penche et ramasse derrière une des carcasses, ce qui semble être un excrément en forme de petite boule. Il se le met dans la bouche, le mâche et me dit : « Wow, tu en as pogné un beau, il goûte super bon ». Totalement dégoûté, je lui explique qu’il m’écœure et qu’on ne peut pas manger de la merde. Tout de suite après, c’est autour de mon partenaire de chasse de faire de même. « Tu es un porc, un vrai cochon », je lui dis sur-le-champ. Le même scénario s’est répété une autre fois et j’étais estomaqué. En fait, il y a eu un jeu de clin d’œil entre ces deux plaisantins. Billy lançait des Glossettes au chocolat et les deux s’assuraient de choisir ces derniers dans la neige. Ils n’avaient qu’un seul souhait, soit que je tente mon coup et que je bouffe une vraie crotte. Oubliez ça !

▶ Je vous invite à me suivre sur Facebook.