«On n’a pas été capable de tuer les punitions» -Martin St-Louis

DALLAS | Bien que son équipe ait encaissé la défaite après avoir détenu une avance de deux buts, Martin St-Louis n’était pas complètement insatisfait de la sortie de ses troupiers face aux Stars.

« C’est un des meilleurs matchs qu’on a joués à cinq contre cinq depuis longtemps. Ce n’est pas une équipe facile à affronter et on a été capable de gérer leur pression », a-t-il fait valoir.

Sauf que le match s’est joué, comme cela arrive bien souvent, sur les unités spéciales. Menés par Roope Hintz, Jason Robertson, Joe Pavelski, Jamie Benn et Miro Heiskanen, les Stars en ont fait voir de toutes les couleurs aux visiteurs.

« Quand tu donnes cinq avantages numériques à l’adversaire, tu donnes de la confiance à ses joueurs offensifs. Ce soir, on n’a pas été capable de tuer les punitions», a souligné l’entraîneur-chef.

« Les Stars sont menaçants de plusieurs façons. Contre certaines équipes, tu sais qu’ils vont tenter la passe transversale pour un tir sur réception. Mais eux, ils ont plusieurs options », a indiqué Jake Evans.

Auteur d’un but et d’une passe plus tôt dans la rencontre, Michael Pezzetta s’en voulait d’avoir écopé de la punition qui a mené au but gagnant des Stars. Sévère envers lui-même, il a mis beaucoup plus d’emphase sur cette séquence que sur la première soirée de deux points de sa carrière.

« Pezz, c’est un gars qui prend soin de l’équipe. C’est certain que c’est une punition qui fait mal. Je sais qu’il va mal dormir, ce soir, en y pensant », a mentionné St-Louis.

L’heure des expériences

La décision de séparer Cole Caufield et Nick Suzuki en a surpris plus d’un. Et que dire de la décision de jumeler le capitaine avec Jonathan Drouin et Joel Armia, deux joueurs qui n’ont toujours pas touché la cible cette saison ?

« Je voulais expérimenter certaines choses. Jo nous donne du bon hockey depuis qu’il est revenu de sa blessure. Quant à Army, je sens que ça s’en vient, a expliqué l’entraîneur-chef du Canadien. Parfois, tu essaies des choses, tu te fies à ton instinct et tu vois si ça marche. »

« Cole et Suzy jouent ensemble depuis que je suis ici. Parfois, tu sépares des gars pour un certain temps, puis tu les ramènes ensemble puis ça se remet à fonctionner. Je l’ai déjà vécu comme joueur », a-t-il poursuivi.

Reste à voir si cette expérience se poursuivra au retour du congé de Noël.