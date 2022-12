Rétrospective 2022: nos 10 coups de cœur sur scène

Tout au long de l’année, nos journalistes ont fréquenté les salles de spectacles de la province pour y découvrir concerts, prestations de danse, comédies musicales et hommages en tout genre. Ils vous présentent aujourd’hui leurs 10 coups de cœur de 12 derniers mois.

Rage Against The Machine au Festival d’été de Québec

Photo d'archives, Didier Debusschère

Explosif, électrisant, triomphal, le concert de Rage Against The Machine sur les plaines d’Abraham, qu’on attendait depuis deux ans, a rempli toutes les attentes. Pendant 90 minutes, malgré une blessure qui a forcé le chanteur Zack de la Rocha à demeurer assis, les révolutionnaires du rap-métal et une foule dense ont fait corps et poussé un même cri de rage. (CB)

Nyx au Diamant

Photo fournie par Rolline Laporte

Présentée en première mondiale au Diamant à Québec, la nouvelle création de la chorégraphe Johanne Madore, croisement entre la danse, le cirque et les arts visuels, était de toute beauté. J’ai vibré au rythme des prouesses physiques de six femmes évoluant dans des appareils circassiens hors norme et dans un superbe emballage sonore. (YL)

Patrick Watson à Live at Lost River

Photo fournie par Nicola D'Orta

Patrick Watson avait promis « un événement plus qu’un concert » et il a certes tenu promesse l’été dernier à Live at Lost River. En pleine nature dans les Laurentides, le musicien a fait vivre une véritable soirée de communion aux 200 spectateurs privilégiés réunis dans la forêt murmurant ses paroles sous un ciel étoilé. (SEN)

L’Orchestre Métropolitain au pied du mont Royal

Photo fournie par Marc-André Donato

Après trois ans de pause pandémique, Yannick Nézet-Séguin et ses musiciens étaient de retour cet été au pied du mont Royal pour une prestation sous un ciel étoilé. Les retrouvailles ont été grandioses. « Les quelque 50 000 spectateurs se sont sans aucun doute dit qu’ils venaient de passer un grand moment. Et nous aussi », avions-nous écrit. (RGM)

Notre-Dame de Paris

Photo d'archives, Agence QMI

Même 25 années après sa création, Notre-Dame de Paris n’a pas pris la moindre ride. Le public québécois a pu renouer avec le mythique opéra -rock de Luc Plamondon et Richard Cocciante cet été avec, en prime, le retour de Bruno Pelletier sous les habits du poète Gringoire. Bref, tous les éléments étaient réunis pour une soirée absolument divine, bercée par les Belle et autres Temps des cathédrales. (BL)

Florence and the Machine à la Place Bell

Photo d'archives, Agence QMI

Ensorcelante, faisant vivre une véritable transe à ses « adeptes », dansant comme une ballerine moderne, triomphante, à la voix puissante et accueillie comme une reine : ce ne sont pas les qualificatifs qui ont manqué aux critiques et aux admirateurs ayant vécu cette soirée hors du temps à la Place Bell en septembre dernier. (SEN)

The Offspring au Centre Vidéotron et au Centre Bell

Photo fournie par Skyler Barberio

Ciel, que j’ai eu du plaisir à ce spectacle qui s’est arrêté au Centre Vidéotron et au Centre Bell ! Des gars qui avaient envie d’être sur scène, du gros fun, une « kiss cam » sulfureuse à l’entracte et le Sweet Caroline chanté par le public en quittant les gradins. Une soirée complètement folle. (YL)

Rock of Ages

Photo d'archives, Martin Alarie

Avec ses guitares électriques vrombissantes, ses coiffures laquées au fixatif et ses habits en cuir et en élasthanne, la vague Rock of Ages a déferlé sur la province cette année, de la métropole à la Vieille Capitale, en passant par Trois-Rivières. Notre verdict ? Une dose de bonheur à l’état pur, portée par une intrigue délicieusement sulfureuse et des classiques empruntés à Pat Benatar, Journey, Bon Jovi et autres Whitesnake. (BL)

Hommage à Karim Ouellet aux Francos

Photo d'archives, Agence QMI

C’est un concert à l’image de l’artiste parti trop tôt, à seulement 37 ans, que les Francos ont présenté cet été : joyeux, sensible et rassembleur. Autant les larmes que les sourires ont ponctué cette très belle soirée qui a rassemblé plusieurs amis du musicien de Québec. (RGM)

Stromae au Centre Bell et au Centre Vidéotron

Photo d'archives, Agence QMI

Pour son retour à la scène après une trop longue pause, le chanteur belge a concocté un des plus beaux spectacles vus ces dernières années, un mariage parfait entre une mise en scène inventive, rythmée notamment par de réjouissantes animations sur écran, et ses chansons pop fédératrices. (CB)