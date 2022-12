S’initier au ski pour 30 $ dans plus de 40 stations du Québec

Alors que la saison de ski a pris son erre d’aller dans plusieurs régions du Québec, l’Association des stations de ski du Québec (ASSQ) lance son programme d’initiation «Ma première fois».

Depuis le 18 décembre, les personnes qui veulent s’initier aux sports de glisse peuvent le faire à un tarif réduit de 29,95 $, plus taxes.

Ce prix comprend une leçon d’une heure en ski ou en planche à neige, avec location d’équipement complet et l’accès à la zone d’apprentissage dans l’une des dizaines de stations de ski participantes.

Le montant comprend également une seconde visite gratuite en station, incluant cette fois-ci la location d’équipement et l’accès à la zone d’apprentissage.

Plus de 40 stations de 13 régions du Québec participent à ce programme, dont certaines des plus courues de la province, comme Mont-Tremblant, Sommet Saint-Sauveur, Mont Sutton, Bromont ou Stoneham.

Le programme «Ma Première fois» s’adresse à toutes les personnes de 5 ans et plus, et pas seulement aux enfants! Une belle occasion de s'initier en famille, en couple, entre amis, ou en solo.

Pour s’inscrire, il faut se rendre sur le site internet de l’ASSQ (boutique.maneige.sk), où l’on retrouve les stations de ski participantes et l’ensemble des plages horaires disponibles.

De nouvelles disponibilités seront ajoutées tout au long de l’hiver 2022-23.