Pierre Péladeau: un homme généreux qui a laissé un fort héritage

Amoureux du Québec, grand entrepreneur de l’édition et de l’imprimerie, Pierre Péladeau, le fondateur du Journal de Montréal, est décédé il y a 25 ans jour pour jour, laissant derrière lui un héritage qui va au-delà de sa contribution au monde des affaires.

L’actuel président d’Investissement Québec International, Hubert Bolduc, se souviendra toujours de la soirée du 24 décembre 1997. Avant minuit, il a reçu un appel de Pierre Karl Péladeau, l’informant du décès de son père à 72 ans.

Photo d'archives, Martin Alarie

M. Bolduc, qui amorçait sa carrière comme conseiller aux communications du Centre hospitalier universitaire de Montréal, a quitté son réveillon de Noël pour organiser une conférence de presse nocturne.

« Ça a été immense dans les nouvelles. Je pensais communiquer avec quelques journalistes, mais tous les médias étaient là. C’était un des premiers grands du Québec inc. à nous quitter. Il était important, influent et respecté », se rappelle M. Bolduc, qui a orchestré les communications pour la famille Péladeau depuis l’hospitalisation de Monsieur P., début décembre.

Empreinte forte

Fait rarissime pour un entrepreneur, il a laissé une empreinte forte dans plusieurs sphères de la société québécoise.

En politique, Pierre Péladeau a été un des premiers hommes d’affaires québécois à s’affi-cher ouvertement pour l’indépendance du Québec.

Et en culture, il est à l’origine du star-system québécois, tel qu’on le connaît aujourd’hui.

Dans le monde des affaires, même si tous n’ont pas partagé les opinions de Pierre Péladeau, sa contribution à faire progresser l’entrepreneurship et le développement d’un Québec inc. plus solide a été largement reconnue.

« Côtoyer Pierre Péladeau a été une très bonne école, raconte Rémi Marcoux, fondateur de Transcontinental, qui a été contrôleur chez Québecor en début de carrière. J’ai beaucoup apprécié de lui qu’une fois qu’on avait gagné sa confiance, il laissait beaucoup de latitude. J’ai adopté cette façon de faire, ce qui m’a bien servi. »

Photo d'archives, Daniel Auclair

Incontournable

Fin de l’été 1997, M. Péladeau avait accordé une dernière entrevue-fleuve au journaliste Pierre Maisonneuve, qui en a fait un livre, Jouer pour gagner.

« Je l’avais choisi parce qu’il était incontournable, dit M. Maisonneuve, qui a travaillé au Journal de Montréal en début de carrière. Il pouvait être dur en affaires, mais beaucoup ne lui ont pas fait la vie facile. Il a pu en souffrir. »

Le journaliste dépeint Pierre Péladeau comme un homme sensible aux gens qui le snobaient et qui a voulu prouver ses capacités de réussite.

Photo d'archives

C’était peut-être là la source de son énergie de bâtisseur, prendre une revanche sur le destin, qui avait mené son père à la faillite lors de la Grande Dépression des années 1930.

Vingt ans plus tard, il avait emprunté 1500 $ à sa mère pour acheter le Journal de Rosemont, faisant alors ses premiers pas dans l’édition.

À la fois bâtisseur et grand mécène

Plus que des journaux, Pierre Péladeau a bâti un empire au fil des ans, devenant le premier milliardaire né au Québec. Quebecor World a pris le premier rang des imprimeurs du monde, avec des clients internationaux comme Paris Match.

Daniel Paillé, qui était vice-président aux placements privés à la Caisse de dépôt et placement du Québec quand il a connu M. Péladeau au conseil d’administration de la Caisse, se souvient d’un homme d’affaires studieux.

Photo d'archives

« Il écoutait. Il était très sérieux. Il posait une ou deux questions sur un investissement et c’était LA ou LES bonnes questions », se rappelle celui qui a ensuite été vice-président au développement d’affaires chez Québecor.

Ceux qui ont travaillé pour M. Péladeau au Journal de Montréal dessinent l’image d’un bâtisseur créatif et généreux, qui s’intéressait aux siens et ne manquait jamais de les appuyer.

L’art de mobiliser

« C’était un motivateur extraordinaire. Les gens voulaient travailler pour lui. Il croyait tellement fort en ce que nous faisions », se rappelle Ives Beaudin, qui a fait carrière au Journal, à partir de 1970.

« Il connaissait plusieurs des employés par leur prénom, il faisait un détour pour venir te féliciter. Il donnait envie de se défoncer », renchérit Guy Perras, qui a consacré sa carrière au Journal à la rédaction.

« C’est un homme qu’on ne pouvait pas ne pas aimer. Il était tellement gentil » se souvient le photographe Jacques Bourdon, qui a donné 42 ans de sa vie au Journal et qui salue l’audace du risque de son ancien patron.

Dévoué à plusieurs causes

Grand philanthrope, Pierre Péladeau a soutenu plusieurs causes au cours de sa vie, aidant ici l’Université du Québec, là un centre d’aide aux personnes alcooliques, mais surtout, l’Orchestre métropolitain de Montréal, qu’il a sauvé de la faillite et dont il a élargi le public.

Photo d'archives

« Il voulait rendre la musique accessible au plus grand nombre. Ça correspondait avec sa mission d’information avec ses journaux, il voulait être près des gens », se souvient Marie DuPont, recrutée comme directrice par M. Péladeau, qui avait aussi eu l’audace de nommer une femme chef d’orchestre en la personne d’Agnès Grossmann.

Un géant du Québec inc. lui rend hommage

Le fondateur de Couche-Tard, Alain Bouchard, raconte dans sa biographie que Pierre Péladeau est le premier homme d’affaires québécois qui ne l’a pas snobé, alors que d’autres voyaient dans son entreprise une « économie de dépanneurs ». M. Péladeau croyait à l’immense potentiel de M. Bouchard et l’a invité au conseil d’administration de Québecor en 1995. Il y a siégé jusqu’en 2009. Voici la lettre que M. Bouchard a écrite pour souligner les 25 ans du décès de Pierre Péladeau.

Photo Le Journal

J’étais jeune entrepreneur et à l’époque il existait très peu d’exemples à succès au Québec sur lesquels nous pouvions nous référer.

M. Péladeau était pour moi l’exemple idéal par son franc-parler, direct sans fioritures, et des opinions en affaires qui rencontraient mes aspirations.

Je lisais tout ce qui s’écrivait et suivais ses conférences sur toutes les tribunes auxquelles il participait. C’est un acte de générosité extraordinaire d’avoir un entrepreneur occupé à bâtir son entreprise qui se prête à ce genre d’exercice.

Il était pertinent et enthousiasmant, surtout que plus tard, il citait notre entreprise dans ses discours. Son bras droit à l’époque me faisait parvenir ses discours et à chaque intervention, il devait le mettre à jour puisque nous grandissions très rapidement nous-mêmes.

Un jour, il m’invita à joindre le conseil d’administration de Québecor. Ce fut pour moi une grande fierté de me rapprocher de cet homme que j’admirais et respectais. À ma grande surprise, dès la première réunion à laquelle j’ai assisté, il déclara : « Bouchard, regardez-le, suivez-le, il sera plus gros que nous ».

Malheureusement, il nous a quittés très vite, sans avertissement, nous savions qu’il avait eu besoin de soins, mais tout semblait rétabli. Pour moi ce fut le départ prématuré d’un grand entrepreneur, un grand homme.

– Alain Bouchard, fondateur et président exécutif du conseil Couche-Tard

Photo d'archives

Oui, la chance existe.

J’en ai bénéficié doublement en ayant d’une part un mentor et une source permanente d’inspiration, mon père, un homme plus grand que nature pour moi.

D’autre part, j’ai le privilège de diriger cette merveilleuse entreprise qu’il a fondée et solidement implantée au Québec, mais aussi, et surtout, qui aura motivé des milliers de citoyens-nes, même encore aujourd’hui, à davantage prendre en main nos leviers économiques que sont nos entreprises et nos entrepreneur-es.

Son énorme courage et sa volonté inébranlable d’affirmation constituent les vecteurs de mon estime ainsi que celle de ma famille.

Merci papa.

– Pierre Karl Péladeau

Son dur labeur et sa détermination à vouloir faire des Québécois des exemples de réussite en ont incité beaucoup à vouloir l’imiter.

À l’impossible nul n’est tenu — on en garde un souvenir incommensurable.

Merci, Pierre P.

– Érik Péladeau