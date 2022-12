Annulations et retards chez VIA Rail : le ministre des Transports dénonce une situation « inacceptable »

De nombreux trains ont été annulés ou retardés durant parfois plus de 18 heures à cause de la tempête hivernale, au grand mécontentement des usagers et du ministre des Transports.

« La situation actuelle avec @VIA_Rail est inacceptable, a déploré le ministre des Transports Omar Alghabra sur Twitter samedi soir. Nous sommes en contact pour régler les problèmes de manière sécuritaire. Les conditions météorologiques ont entraîné des retards dans notre système de transport et la sécurité des passagers et équipages est notre priorité. »

VIA Rail a dû annuler tous les trains au départ de Toronto partant pour Ottawa et Montréal prévus le 25 décembre en raison du déraillement d’un train du Canadien National (CN).

«En raison du déraillement d'un train du CN survenu plus tôt aujourd'hui, VIA Rail est forcée d’annuler tous les trains entre Toronto et Ottawa et Toronto et Montréal prévus le 25 décembre», a indiqué sur twitter la compagnie ferroviaire.

Depuis vendredi, plusieurs passagers qui ont privilégié le train pour leurs déplacements de Noël se sont retrouvés bloqués dans les appareils de VIA Rail, parfois pendant 18 heures, en raison de la tempête qui s’est abattue dans plusieurs provinces.