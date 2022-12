Colombie-Britannique: 53 personnes hospitalisées après un accident d'autobus

Plus de 50 personnes ont été admises dans différents hôpitaux de l'Ouest canadien après un accident d'autobus sur une autoroute dans la soirée du réveillon en Colombie-Britannique, selon les autorités locales.

Les causes de l'accident demeurent inconnues au moment où cette province est touchée depuis une semaine par des avis de tempêtes hivernales qui ont apporté beaucoup de neige, y compris dans la zone où l'accident s'est produit, à 3h de route à l'est de Vancouver.

«Nos pensées vont aux personnes touchées par l'accident, à leurs proches, ainsi qu'aux premiers secours et aux personnels soignants», a déclaré dans un communiqué le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, se disant «sous le choc et attristé» par la nouvelle.

Les 53 victimes ont été admises dans trois centres hospitaliers différents, la régie de santé régionale, Interior Health, indiquant sur Twitter avoir mobilisé du personnel dans les secteurs de soins intensifs.

Les autorités n'étaient cependant pas en mesure de donner des informations sur leur état de santé.

Le Canada fait face à une série de tempêtes hivernales qui touchent le pays d'est en ouest.

En Ontario, les conditions extrêmes ont fait dérailler un train de marchandises samedi, provoquant l'annulation de tous les trains entre Toronto et Ottawa et Toronto et Montréal pour le jour de Noël.

Avant cet incident, la chute d'un arbre sur une locomotive et des pannes de courant avaient déjà entraîné d'importants délais dans la nuit de vendredi à samedi. Plusieurs passagers entre Ottawa et Toronto ont dû attendre près de 18 heures, alors que certains sont même partis en cours de route.