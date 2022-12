La production de cigares à L’Épiphanie: vestiges d’une industrie prolifique

L’époque où l’industrie du cigare était reine à L’Épiphanie refait surface dans la mémoire collective, grâce notamment à une murale récemment installée sur un édifice du centre-ville de la petite municipalité de Lanaudière.

«L’industrie du cigare était prédominante parce qu’il y avait beaucoup de manufacturiers et beaucoup de gens travaillaient autant pour la culture que pour la finition du produit», nous a expliqué Pierre Picard, directeur des loisirs et de la culture à la Ville de L’Épiphanie.

L’industrie du cigare était bien en place à L’Épiphanie à la fin du 19e siècle, avons-nous pu lire dans des documents d’archives fournis par M. Picard et Donald Bricault, un ancien maire, qui a participé à la réalisation d’un livre sur l’histoire de la municipalité publié il y a quelques mois («L’Épiphanie: les amis de l’histoire»). Puis, la fabrication de cigares a mené à la fabrication de boîtes à cigares en 1925, avec l’établissement de la compagnie The Quebec Box, aussi connue sous le nom de Canada Manufacturing.

Photo fournie par Donald Bricault

La fresque du centre-ville, inaugurée cet automne pour mettre l’histoire en valeur, rappelle les années 1920 quand les trains de voyageurs et de marchandises se croisaient devant la gare du village. Un vieux charriot y est dessiné, sur lequel figurent entre autres des boîtes de cigares de marque Edmon, cigares et boîtes fabriqués à L’Épiphanie.

Simon Dessureault / AGENCE QMI

À un certain moment, plus de 350 personnes travaillaient à la Canada Manufacturing, ce qui représentait environ 10 % de la population de la municipalité. «Ils offraient, semble-t-il, des salaires compétitifs, le meilleur taux horaire en 1952 s’établissait à 0,74 $», nous a expliqué Donald Bricault.

Photo fournie par la Ville de L’Épiphanie

Mais, à la fin des années 1950, la Canada Manufacturing avait changé de vocation, pour fabriquer des menus articles en bois. Puis, l’immeuble a été complètement détruit par un violent incendie en 1979.

Une autre usine, la General Cigar, a aussi prospéré à L’Épiphanie. On y roulait des cigares de marques connues, dont «Peg Top». Des douzaines de femmes étaient chargées de rouler les cigares dans des moules appropriés à chaque marque.

Photo fournie par la Ville de L’Épiphanie

L’industrie du cigare aura duré de 1895 à 1955 à L’Épiphanie.

La culture du tabac fait aussi partie de l’histoire de L’Épiphanie

Photo fournie par Donald Bricault

En plus de la production de cigares et de boîtes à cigares, la culture du tabac a été historiquement très présente à L’Épiphanie et ses alentours.

Ce type de culture a commencé vers 1845 dans le secteur. «Dans notre paroisse, on cultivait le tabac fort, celui qui servait pour la fabrication des cigares ou pour fumer dans une pipe», nous a expliqué Amédée Poitras, un coauteur du livre «L’Épiphanie: les amis de l’histoire», ajoutant qu’il y en avait aussi pour les plus costauds, ceux qui chiquaient du petit «rase-motte».

«Pour cultiver le tabac, ça prend une terre forte et dure, on l’avait ici à L’Épiphanie, a souligné M. Poitras. Je dirais que 98 % des cultivateurs avaient également un séchoir à tabac.»

Et quand le tabac était mûr, les cultivateurs offraient leur production en vente libre aux usines du village ou aux revendeurs locaux qui les écoulaient dans les usines de Montréal, qui en faisaient des cigares, des cigarettes ou du tabac à chiquer

Puis, le tabac a été mis de côté et les agriculteurs se sont tournés vers d’autres cultures dans les dernières décennies du 20e siècle avec le déclin de la demande mondiale avec en toile de fond une sensibilisation accrue des gens sur les risques du tabagisme pour la santé.