Le PQ sauvé par une voleuse, estime Antoine Robitaille

Une voleuse de dépliants a permis d’élire le chef du Parti québécois (PQ), Paul Saint-Pierre Plamondon, analyse l’animateur de «Là-haut sur la colline», Antoine Robitaille.

Dans le cadre de la revue politique de l’année, sur Qub radio, animée par Mario Dumont, M. Robitaille a mentionné que les attentes étaient très basses au sein du regroupement politique et que finalement le PQ a été en mesure d’avoir trois élus à l’Assemblée nationale.

Du côté du Parti libéral, la chroniqueuse et analyste politique au Journal de Montréal et de Québec, Elsie Lefebvre, a trouvé Dominique Anglade énergique pendant la campagne électorale. Selon elle, cette dernière a été en mesure de consolider son vote acquis. Toutefois, elle n'a pas été capable de charmer la clientèle ayant la langue de Molière comme principal moyen de communication. «Chez les francophones, cela a été une catastrophe. Le parti a été anéanti à l’échelle du Québec et elle a même été obligée de le quitter.»

Pour sa part, l’analyste politique de TVA, Emmanuelle Latraverse a rapporté qu’Éric Duhaime a su capitaliser sur le ras-le-bol des Québécois face à la pandémie. Elle a d’ailleurs rappelé que l’année 2022 s’est amorcée avec l’alerte Amber du couvre-feu. «M. Legault a commencé l’année en mettant les Québécois de mauvaise humeur.»

En ce qui concerne la Coalition Avenir Québec, les invités étaient tous du même accord en affirmant que le premier ministre, François Legault a été bougon pendant la campagne. «On peut juste le dire, il n’est pas bon en campagne. Il a gagné parce que le monde voulait mettre Philippe Couillard dehors et cette élection parce que les Québécois lui ont pardonné de ne pas être bon», a affirmé Mme Latraverse.

Finalement, Québec Solidaire n’a pas été en mesure d’atteindre son objectif qui était de devenir l’opposition officielle selon les experts.