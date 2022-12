Message de Noël de François Legault: «On va être là pour vous aider»

Comme chaque année, le premier ministre François Legault livre son message de Noël aux Québécois.

«Passer du temps en famille, c’est ce qui compte. J’ai aussi une petite pensée pour ceux qui sont seuls, n’hésitez pas à appeler un ami, une connaissance, ça peut faire toute la différence», déclare-t-il.

François Legault s’engage aussi à donner un coup de main aux gens dans le besoin.

«Je pense aussi à ceux qui ont des problèmes à cause de l’argent, je sais que ce n’est pas facile pour certains. On ne vous lâchera pas. On va être là pour vous aider», soutient-il.

«À tout le monde, passez un beau temps des Fêtes», conclut le premier ministre en souriant.