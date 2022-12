Plus de 95 000 Québécois toujours privés de courant

La tempête qui s’est abattue sur le Québec s’est calmée, mais plus de 95 000 clients d’Hydro-Québec sont toujours sans électricité, dimanche en fin d’après-midi.

Selon le plus récent bilan de la société d’État vers 17 h, 95 176 abonnés étaient toujours sans courant.

Comme depuis le début de la tempête vendredi, c’est la Capitale-Nationale qui est la région la plus touchée avec 28 832 foyers dans le noir.

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean et la Côte-Nord se retrouvent juste derrière avec respectivement 14 310 et 13 536 clients sans courant.

Les Laurentides (8246 clients), la Mauricie (6866 clients), le Bas-Saint-Laurent (6106 clients), la Montérégie (5957 clients), ou encore l’Outaouais (3697 clients) font aussi face à des coupures de courant.

Rappelons qu’Hydro-Québec a déployé près de 1100 employés depuis vendredi afin de tenter de rétablir l’électricité le plus rapidement possible.

«Grâce aux plus de mille travailleurs et travailleuses sur le terrain quotidiennement, nous avons rétabli le service à plus de 400 000 clients en ce jour de Noël, soit environ 75 % de tous les foyers sans électricité», a écrit Hydro-Québec sur Twitter.