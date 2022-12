NBA: James Harden retournera-t-il à Houston?

Le garde étoile James Harden envisagerait un retour avec les Rockets de Houston, s’il ne parvient pas à s’entendre avec les 76ers de Philadelphie, selon le réseau ESPN.

Le joueur étoile pourrait devenir joueur autonome cet été.

Il évaluerait la possibilité de se joindre à son ancienne formation, depuis quelques mois, selon le réseau américain. Harden avait quitté l’équipe du Texas en discorde avec les dirigeants. Il avait pris le chemin de New York pour jouer avec les Nets, avant d’être transigé aux 76ers.

Les Sixers ont échangé Ben Simmons, Seth Curry et deux choix de premier tour pour faire l’acquisition de celui-ci.

Harden a passé plus de huit saisons avec les Rockets. Au cours de son parcours, il a décroché un titre de joueur le plus utile de la NBA en 2018 en plus d’atteindre la finale de la conférence Ouest. Le principal intéressé est deuxième pour le nombre de points dans l’histoire de la franchise, derrière Hakeem Olajuwon, et il est premier pour les passes décisives.

Certaines sources affirment la communauté et la ville de Houston sont des éléments qui attirent particulièrement le joueur de 33 ans.

Harden fait présentement la pluie et le beau temps avec son coéquipier Joel Embiid. Il a une moyenne de 21,9 points, 2,6 paniers de trois points et 10,9 passes décisives par match depuis le début de la saison. Son équipe est cinquième dans l’association de l’Est avec une fiche de 19-12. De leur côté, les Rockets sont derniers dans l’association de l’Ouest avec une fiche de seulement neuf victoires et 23 défaites.

Harden a signé un contrat de deux ans d’une valeur de 68,6 millions de dollars avec les Sixers. L’entente inclut «une option de joueur» pour la saison 2023 que pourrait utiliser Harden. Ce dernier aura donc le loisir de décider s’il poursuit l’aventure avec son équipe actuelle ou s’il testera le marché des joueurs autonomes.