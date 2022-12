Un Noël difficile pour Marilou

En ce 25 décembre, Marilou, fondatrice de 3 fois par jour, a partagé sur Facebook une photo d’elle, les joues en larmes, accompagnée d’un texte racontant la peine qu’elle ressent en cette «journée symbolique», alors qu’elle dépose sa fille chez son père.

Visiblement, Marilou incarne ce que plusieurs autres parents séparés peuvent ressentir en cette période des Fêtes.

Sa publication a été aimée par plus de 34 000 abonnés et partagée 485 fois dimanche en fin de journée.

Les quelque 2400 témoignages qu’elle a reçus en réponse à sa publication sont des messages d’espoir de soutien et de compréhension.

«De tout cœur avec toi... ma fille est chez son papa depuis jeudi et revient demain... Même après plusieurs années, c’est toujours aussi douloureux, d’autant plus que ce n’est pas une situation que j’avais choisie... Je me donne le droit de pleurer aussi», a affirmé une abonnée.

«Mes parents se sont séparés quand j’avais 12 ans. Et je vivais exactement ce que tu vis aujourd’hui dès que je devais quitter l’un ou l’autre de mes parents pour aller célébrer chez l’autre. J’en suis venue à détester cette fête qui faisait remonter trop d’émotions. La vie a été bonne pour moi, elle m’a permis de me réconcilier avec Noël en m’accordant le bonheur de mettre au monde un fils le jour de Noël, une grossesse surprise!» déclaré une autre.

La fondatrice de 3 fois par jour rappelle à son public que «la vie continue même si c’est le jour de Noël. Et la vie n’est pas que partage, joie et extase».