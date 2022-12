Jesperi Kotkaniemi va bien, les Hurricanes encore mieux

Les Hurricanes de la Caroline ont pris leur rythme en s’emparant du sommet de la section Métropolitaine et même si sa récolte demeure faible, l’attaquant Jesperi Kotkaniemi a contribué aux récents succès des siens.

Pendant que les Ouragans soufflent tout sur leur passage en vertu de leurs huit gains d’affilée, le Finlandais a inscrit son nom sur la feuille de pointage dans chacun de ses trois plus récents matchs. Vendredi, dans un triomphe de 6 à 5 aux dépens des Flyers de Philadelphie, il a marqué pour une deuxième fois en trois parties; conséquemment, il revendique cinq buts et autant de mentions d’aide pour 10 points en 34 parties cette saison.

Aussi, l’objectif de l’ancien du Canadien de Montréal demeure d’aider son club à gagner.

«Les matchs de division seront gros et on veut jouer solidement durant ceux-ci. Les autres équipes bataillent également avec vigueur. L’année est longue et il faudra être convaincant», a-t-il déclaré aux médias après une partie disputée la semaine passée.

Beaucoup d’embûches

Au plan de la gestion du personnel, la première moitié de campagne n’a pas été évidente pour l’entraîneur-chef Rod Brind’Amour, qui a dû composer sans la présence d’éléments-clés à un moment ou à un autre. Parmi eux, notons les Sebastian Aho, Teuvo Teravainen et Frederik Andersen. Puis, Max Pacioretty n’a pas encore joué en 2022-2023.

Ainsi, les Hurricanes ont eu recours à une formation à 11 attaquants et sept défenseurs à quelques reprises. D’autres patineurs ont également pris le relais pour combler les absences. Entre autres, Jordan Staal a totalisé huit points en autant de duels depuis le 10 décembre. C’est sans oublier le gardien Pyotr Kochetkov, qui a encaissé seulement un échec en temps réglementaire en 15 rencontres. Conséquemment, à la pause de Noël, la Caroline détenait une priorité de quatre points sur les Devils du New Jersey, deuxièmes de la Métropolitaine.

«Nous avons confiance en ce que nous faisons. Nous savons que nous représentons une formation difficile à vaincre lorsque nous jouons du bon hockey», a estimé l’ailier Jesper Fast au site de l’équipe.

Les «Canes» recevront les Blackhawks de Chicago, mardi.