Mes trois étoiles 2022 sur la scène fédérale

Il n’y a pas eu d’élections sur la scène fédérale, mais on ne peut pas dire que la dernière année a été plate: «convoi de la liberté» à Ottawa, course à la chefferie au Parti conservateur du Canada et inflation.

Pour terminer l’année, voici mes trois étoiles à Ottawa:

Pascale St-Onge

Photo d'archives, Agence QMI

Comme ministre des Sports, Pascale St-Onge a brillé dans le dossier des scandales entourant Hockey Canada. Elle a répondu avec aplomb et réussi à se démarquer de ses collègues du Conseil des ministres. Clairement, sa réaction forte a forcé la main aux administrateurs de Hockey Canada, qui n’ont pas eu le choix de céder leur place. Maintenant, il faudrait voir si la fédération qui régit notre sport national sera en mesure de se remettre sur le droit chemin. Sans aucun doute, le dossier de Hockey Canada va garder la ministre St-Onge bien occupée au cours de la prochaine année.

François-Philippe Champagne

PHOTO D'ARCHIVES, AGENCE QMI

Le ministre de l’Industrie, de l’Innovation et des Sciences est un politicien efficace qui travaille sans relâche. M. Champagne a une vision claire de l’innovation et du développement de l’économie canadienne. En 2022, il aura réussi un coup de maître en concluant une entente pour que Moderna s’installe en sol canadien et en réalisant plusieurs partenariats dans la filière batterie. De plus, le ministre Champagne n’a pas mis son gouvernement dans l’embarras contrairement à plusieurs de ses collègues. Les organisateurs du Parti libéral du Québec rêvent sans doute de recruter un François-Philippe Champagne. Malheureusement pour eux, il semble que M. Champagne veut rester au fédéral pour peut-être remplacer Justin Trudeau un jour.

Pierre Poilievre

Photo d'archives, AFP

On ne peut pas passer sous silence la victoire éclatante de Pierre Poilievre le 10 septembre dernier. Avec 68,15% des points, il a littéralement écrasé la compétition. Il faut reconnaître aussi le travail colossal de l’équipe de M. Poilievre dans le recrutement de nouveaux membres. Plus de 600 000 membres, c’est un record pour les conservateurs et pour tous les partis au pays. Depuis son élection, on sent que M. Poilievre semble fatigué. Il n’a pas la même énergie que lors de la course à la chefferie. Le repos des Fêtes va sans doute lui faire du bien. Il en aura besoin, car 2023 pourrait être une année électorale.