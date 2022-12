NFL: Tom Brady et Aaron Rodgers n’ont pas abandonné

Les admirateurs des quarts-arrière d’expérience Tom Brady et Aaron Rodgers ont plusieurs raisons de sourire à la suite de la plus récente fin de semaine d’activités de la NFL.

Effectivement, les deux hommes ont encore des probabilités logiques d’accéder aux prochaines éliminatoires en dépit de la fiche sous ,500 de leurs équipes respectives, les Buccaneers de Tampa Bay et les Packers de Green Bay. Celles-ci présentent un dossier identique de 7-8, ce qui leur permet encore d’espérer une qualification dans l’Association nationale, même si les premiers mois de la campagne ont offert leur large part d’ennuis.

Dans le cas des «Bucs», la ligne d’arrivée semble très proche, la faiblesse de la section Sud aidant beaucoup la cause. Un triomphe aux dépens des Panthers de la Caroline le weekend prochain confirmera la conquête du titre de division à Tampa Bay.

Brady, 45 ans, croit d’ailleurs que le gain de 19 à 16 en prolongation acquis dimanche contre les Cardinals de l’Arizona, est à l’image du parcours des siens en 2022. Personne n’a lancé la serviette dans le vestiaire. «Cette formation a affiché toute sa détermination. Nous avons lutté avec vigueur et, même si ce rendement de 7-8 n’est pas ce que nous voulions, on aura l’occasion de remporter un match de championnat la semaine prochaine», a affirmé le numéro 12 au site NFL.com.

Pas impossible, mais...

Pour ce qui est des Packers, la tâche apparaît plus compliquée, mais pas impossible. Actuellement, ils se trouvent à l’extérieur du portrait éliminatoire et devront être parfaits dans leurs deux derniers affrontements, face aux Vikings du Minnesota et aux Lions de Detroit, afin de conserver leurs chances d’avancer. Il leur faudra aussi un faux pas des Commanders de Washington, détenteurs de la septième place de la Nationale, ou encore, deux revers des Giants de New York, sixièmes.

«Beaucoup de scénarios ont tourné en notre faveur. Tous les matchs devant se terminer de la bonne façon se sont conclus ainsi. Nous sommes à 7-8 et j’aimerais plutôt être à 10-5 ou 11-4. Cependant, considérant l’endroit où nous étions quelques semaines auparavant [c’est très bien]..., a indiqué Rodgers aux médias après le gain de 26 à 20 aux dépens des Dolphins de Miami. Maintenant, il y a énormément à jouer, mais on a disputé des matchs importants en décembre et on les a tous gagnés. Là, nous jouerons des rencontres significatives en janvier et on devra les remporter.»