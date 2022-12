Oilers: Connor McDavid pourra-t-il atteindre ce plateau surréel?

L'attaquant des Oilers d'Edmonton Connor McDavid connaît une saison extraordinaire, même en comparaison avec ses propres standards. S'il augmente un peu la cadence, il pourrait se retrouver dans un club plus que sélect à la fin de la saison 2022-2023.

Le numéro 97 de la formation de l'Alberta compte 66 points en 35 parties, soit 1,89 point par match. Il s'agit là du meilleur ratio point par sortie de sa carrière. En 2020-2021, le capitaine des Oilers avait obtenu 105 points en 56 duels, soit 1,88 point par rencontre.

Dans l'histoire de la Ligue nationale, le plateau des deux points par affrontement (avec un minimum de 35 matchs joués, le nombre de parties de McDavid cette saison) n'a été franchi qu'à 16 reprises. Toutefois, ce sont deux joueurs qui se séparent ces 16 occurrences: Wayne Gretzky (10 fois) et Mario Lemieux (6 fois).

Gretzky a réussi à franchir le cap des 200 points à quatre occasions, mais c'est la moins bonne en termes de points lors de laquelle il a réussi le plus de points par match. En 1983-1984, il a accumulé 205 points en 74 duels, pour une moyenne de 2,77.

De son côté, Lemieux n'est pas en reste. En 1992-1993, Lemieux a présenté une récolte astronomique de 160 points en 60 rencontres seulement, pour une moyenne de 2,67.

Pour en revenir à McDavid, il roule à un train d'enfer, mais il devra augmenter la cadence s'il désire atteindre le plateau des deux points par match. S’il dispute toutes les rencontres des siens d'ici la fin de la campagne, soit 47, il devrait amasser 98 points lors de cette période; une moyenne de 2,09 points par match. Ainsi, il terminerait la campagne avec 164 points en 82 rencontres et rejoindrait Gretzky et Lemieux dans le club hyper sélect.

Celui qui s'est approché le plus du plateau des deux points par match a été Bill Cowley des Bruins de Boston avec 71 points en 36 sorties en 1943-1944. Dans l'histoire un peu plus moderne de la ligue, Phil Esposito a obtenu 1,95 point par match (152 points en 78 confrontations) en 1970-1971 avec les Bruins et Steve Yzerman a amassé 1,94 point par match (155 points en 80 duels) en 1988-1989 avec les Red Wings de Detroit.