Paris sportifs: les meilleures offres de mardi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du mardi 27 décembre qui en valent le détour.

Basketball: Thunder d’Oklahoma City c. Spurs de San Antonio

Ces deux formations, actuellement écartées du portrait des séries éliminatoires dans l’Association de l’Ouest, n’ont toutes deux remporté que quatre de leurs 10 derniers matchs. Grâce au bon travail des Canadiens Shai Gilgeous-Alexander et Luguentz Dort, le Thunder a tout de même triomphé trois fois depuis samedi dernier, ne s’inclinant qu’en prolongation face aux Pelicans de La Nouvelle-Orléans. La troupe de Mark Daigneault connaît bien plus de succès à domicile (9-8) que sur la route (5-11) et devrait poursuivre sur cette lancée face aux Spurs. La formation texane est l’équipe qui alloue le plus de points par match dans la NBA (120,2). Le Thunder devrait visiter allègrement le panier adverse.

Prédiction: San Antonio (Spurs) +6,0 - 1,90

Hockey: Penguins de Pittsburgh c. Islanders de New York

Bien que les Penguins aient perdu leur dernier match, face aux Hurricanes de la Caroline, la confiance dans le clan pennsylvanien doit être à son comble. Mine de rien, il possède une fiche de 8-2 à ses 10 derniers matchs. Quelque peu dans l’ombre, Sidney Crosby connaît une saison extraordinaire avec une récolte de 43 points, dont 19 buts. Les vétérans des «Pens» semblent ainsi bien déterminés à faire mal paraître ceux qui les sous-estimaient à l’aube de la campagne. De leur côté, la formation new-yorkaise connaît une saison en montagnes russes et il est difficile de prévoir quel visage elle montrera. Dans les dernières semaines, les «Isles» se sont inclinés contre les Rangers de New York, l’Avalanche du Colorado et même les Coyotes de l’Arizona. Ils ont surpris les Golden Knights de Vegas et battu les Panthers de la Floride, mais la perte du défenseur Adam Pelech les affecte toujours grandement.

Prédiction: Victoire des Penguins de Pittsburgh - 1,76

Hockey: Suède c. Allemagne

La croissance du hockey en Allemagne est perceptible au Championnat du monde junior chaque année. De ces classiques annuelles ont émergé de futures vedettes comme Leon Draisaitl, Mortiz Seider et Tim Stützle. L’édition 2022 de l’équipe allemande est toutefois, du moins sur papier, moins garnie de talent. Elle aura un défi de taille à relever en lever de rideau puisque la Suède, elle, semble prête à tout casser dans les Maritimes. Forts d’une victoire de 11 à 0 lundi face à l’Autriche, les hommes de Magnus Havelid ne devraient pas peiner à se défaire de leurs rivaux du jour. Les attaquants Isak Rosen, Noah Ostlund et Leo Carlsson, pour ne nommer qu’eux, ont déjà démontré leurs grandes aptitudes offensives. Cela ne s’arrête toutefois pas là, dans le cas des Suédois. Ils profitent d’une grande profondeur, autant devant le filet qu’à la ligne bleue, qui leur permettra d’aspirer aux grands honneurs.

Prédiction: Suède Total de buts plus/moins (excluant prol.) Plus de 5,5 - 2,75