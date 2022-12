Plus de 70 000 Québécois toujours sans électricité

La tempête qui a frappé le Québec en fin de semaine s’est calmée, mais plus de 70 000 clients d’Hydro-Québec étaient toujours sans électricité, lundi en début de matinée.

Selon le plus récent bilan de la société d’État vers 3 h 45, 70 753 clients étaient toujours sans courant.

Comme depuis le début de la tempête vendredi, c’est la Capitale-Nationale qui est la région la plus touchée, avec 24 840 foyers dans le noir.

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean se retrouve juste derrière, avec 12 638 clients sans électricité.

La Côte-Nord arrive ensuite (9789 clients), puis la Mauricie (5911), les Laurentides (5225 clients), le Bas-Saint-Laurent (4717 clients) et l’Outaouais (2359).

À l’inverse, l’Abitibi-Témiscamingue et Laval n’enregistrent aucune panne.

Rappelons qu’Hydro-Québec a déployé près de 1100 employés depuis vendredi afin de tenter de rétablir l’électricité le plus rapidement possible.