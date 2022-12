Retour à la normale dans les aéroports, sur fond de frustration

Les tracas causés par l’imposante tempête de neige sont maintenant chose du passé à l’aéroport Montréal-Trudeau, mais des voyageurs dont la période des Fêtes a été gâchée continuent d’être frustrés par les compagnies aériennes.

« La situation est de retour à la normale », a souligné Anne Marcotte, directrice des affaires publiques chez Aéroports de Montréal.

« Il y a des annulations aujourd’hui [lundi], mais pour des motifs opérationnels chez les transporteurs aériens, ce n’est pas du tout lié aux opérations aéroportuaires », ajoute-t-elle.

Principalement en raison des intempéries, plus de 150 vols avaient été annulés vendredi dernier, gâchant le début des festivités de Noël de plusieurs centaines de voyageurs.

Le tout s’est graduellement résorbé au fil du week-end, mais ADM n’était pas en mesure de dresser un bilan lundi.

Par ailleurs, des annulations de vols ont été réalisées lundi par Sunwing pour des départs en direction de Cancún, au Mexique, et de Liberia, au Costa Rica.

Air Canada a également dû faire de même pour des vols en direction de Toronto et de New York.

Vives critiques

Il n’en fallait pas plus pour que des voix s’élèvent de nouveau pour dénoncer les services de Sunwing.

Plusieurs citoyens espérant atterrir à Montréal ou Québec sont par exemple coincés à Cancún, incapables d’obtenir des précisions de la part de l’entreprise.

« Nous avons attendu, sans information, pendant deux jours, raconte pour sa part Deborah Whalen-Bard. Des familles avec de petits enfants, des personnes âgées qui ont besoin de médication attendent à l’aéroport et dorment. »

Stéphane Thériault, qui est accompagné de ses deux enfants et sa conjointe, a pour sa part l’impression de voir Sunwing « imploser » sous ses yeux.

« Même les représentants qui sont sur place, on voit qu’ils reçoivent des informations au compte-gouttes, ils ne sont pas sûrs de ce qu’ils nous disent », mentionne au Journal celui qui ignore où sa famille allait dormir.

Une croix sur les vacances ?

La frustration se fait aussi sentir à l’aéroport Jean-Lesage. Anne Perron et son conjoint tenaient pour acquis en début d’après-midi lundi qu’ils allaient possiblement devoir faire un trait sur leur voyage à Cancún.

« On en avait vraiment besoin de ces vacances-là en plus, cette année. Ce n’était pas du luxe pour nous, c’était un besoin », mentionne Mme Perron.

Dans une déclaration écrite, Sunwing a expliqué que la météo des derniers jours continuait d’affecter ses opérations.

« Pour les départs vers le Sud qui ont été annulés en raison du mauvais temps, les clients recevront un remboursement complet selon le mode de paiement initial », a-t-on assuré.