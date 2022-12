LNH: trois recrues parmi l’élite

TAMPA | Raphael Diaz et P.K. Subban. Le premier roule encore sa bosse à Fribourg-Gottéron, en Suisse. Le second a échangé ses patins contre un rôle d’analyste à la télévision américaine cette saison.

Pourquoi ressortir les noms de Diaz et de Subban ? Pour une statistique un brin obscure. Ils sont les deux derniers défenseurs du Canadien qui ont terminé parmi les dix meilleurs pointeurs chez les recrues.

Diaz, qui débarquait de la Suisse à l’âge de 25 ans, l’a fait en 2011-2012. Le défenseur droitier avait terminé l’année avec 16 points (3 buts, 13 passes) en 59 matchs. Il avait pris le huitième rang parmi les défenseurs, finissant à égalité avec un autre Suisse, Roman Josi.

Subban, un choix de deuxième tour au repêchage de 2007, n’avait pas déçu à sa première saison complète dans la LNH.

Le flamboyant défenseur avait amassé 38 points (14 buts, 24 passes) en 77 matchs en 2010-2011. Il avait conclu l’année au troisième rang parmi les défenseurs recrues, se faisant distancer par Kevin Shattenkirk (43 points) et Cam Fowler (40 points).

Photo d’archives, Martin Chevalier

Trois candidats

Onze ans après Diaz et douze après Subban, le CH pourrait voir trois de ses défenseurs se glisser parmi le top dix pour les points chez les recrues.

En cette journée de soldes de l’Après-Noël, Kaiden Guhle (13 points), Jordan Harris (11 points) et Arber Xhekaj (10 points) ont chacun une place parmi les dix premiers.

Au sommet de son équipe avec 14 points, Guhle se retrouve en deuxième position parmi les défenseurs recrues. Seul Calen Addison, 22 ans, connaît un meilleur départ sur le plan de la production offensive avec 16 points.

Addison a toutefois beaucoup plus d’expérience que Guhle, car il a passé les deux dernières campagnes à faire la navette entre le Wild d’Iowa, dans la Ligue américaine, et le Wild du Minnesota.

L’ancien choix de deuxième tour des Penguins de Pittsburgh a encore son statut de recrue parce qu’il n’a pas joué plus de 25 matchs avec le Wild l’an dernier ni lors de la saison 2020-2021.

Parmi le top dix chez les défenseurs recrues, il y a des joueurs qui étaient prévisibles. Jake Sanderson, des Sénateurs, Owen Power, des Sabres, et Nils Lundkvist, des Stars, avaient cette réputation de jeune défenseur offensif.

Photo d’archives, Martin Chevalier

Power à surveiller

Power, le premier de classe du repêchage de 2021, faisait d’ailleurs partie des plus sérieux candidats pour remporter le trophée Calder. Le grand défenseur des Sabres de Buffalo a un rôle important avec un temps de jeu de près de 24 minutes, mais il n’a pas encore pris son envol offensivement avec 10 points (0 but, 10 passes) en 29 rencontres.

D’ici la fin de la saison, Power devrait grimper au classement parmi les recrues pour offrir une bonne lutte à Addison, à Guhle et à Sanderson.

À l’image de Guhle, Sanderson a rapidement décroché une place parmi les quatre premiers défenseurs de son équipe.

Le fils de Geoff est un patineur fluide, encore une fois comme Guhle, mais avec un flair offensif probablement encore plus grand. À sa dernière année à l’Université du Dakota du Nord, l’Américain avait obtenu 26 points (8 buts, 18 passes) en seulement 23 matchs.

Xhekaj, la surprise

S’il y avait des choix prévisibles, il y avait aussi des recrues qu’on n’avait pas vues venir. C’est le cas de Xhekaj.

Xhekaj s’était fait un nom au camp pour son jeu robuste, non pas pour sa capacité de noircir une feuille de pointage, même s’il avait connu un très bon parcours en séries avec les Bulldogs de Hamilton, dans la Ligue junior de l’Ontario.

Lors du revers de 4 à 2 du Canadien contre les Stars à Dallas, Xhekaj a récolté une passe pour obtenir son dixième point de la saison (4 buts, 6 passes). Il y a très peu de gens qui auraient parié sur une telle récolte.

En début de saison, on croyait que le bateau prendrait rapidement l’eau avec la présence de quatre recrues sur six défenseurs. Les Guhle, Harris, Xhekaj et Johnathan Kovacevic ont gardé la barque à flot. Et ils le font encore dernièrement avec les blessures à David Savard et à Mike Matheson.

Si le Tricolore a une fiche des plus honnêtes à 15-16-3 après 34 matchs, c’est en grande partie grâce au jeu des jeunots à la ligne bleue.

LE TOP DIX DES DÉFENSEURS RECRUES