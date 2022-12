Une autre commotion cérébrale pour Tua Tagovailoa

Pour la deuxième fois de la saison, le nom du quart-arrière Tua Tagovailoa a été inscrit au protocole des commotions cérébrales de la NFL, mardi.

L’entraîneur-chef des Dolphins de Miami, Mike McDaniel, a confirmé le tout au lendemain de la déconfiture de ses ouailles de 26 à 20 face aux Packers de Green Bay.

Selon McDaniel, le pivot hawaiien a admis avoir ressenti des symptômes de commotion cérébrale au terme de la rencontre, au cours de laquelle il a amassé 310 verges par la passe.

«Je me soucie sérieusement du bien-être de chaque joueur et je prends cela très au sérieux, a indiqué le pilote des Dolphins, dont les propos ont été repris par le réseau ESPN. Je veux que [Tagovailoa] soit en bonne santé. La priorité est l’être humain et de s’assurer que tout soit en ordre.»

Ce n’est pas la première fois qu’une situation semblable survienne dans le cas du quart de confiance de l’équipe floridienne. Face aux Bills de Buffalo, en septembre, il avait paru chancelant après avoir encaissé un dur contact. Puis, quatre jours plus tard, il avait été hospitalisé après avoir subi une commotion cérébrale face aux Bengals de Cincinnati.

Teddy Bridgewater devrait être derrière le centre des Dolphins lorsqu’ils visiteront les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, dimanche.