DURAND, Marie Cinq-Mars



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 20 décembre 2022, à l'âge de 103 ans et 6 mois, est décédée dame Marie Cinq-Mars, épouse de feu monsieur Ernest Durand, fille de feu dame Rosanna Racine et de feu monsieur Francis Cinq-Mars. Elle demeurait à Loretteville. La famille recevra les condoléances en présence du corps à lale jeudi 29 décembre 2022 de 19h à 22h et le vendredi 30 décembre 2022 de 9h à 10h15.et de là au cimetière paroissial de Loretteville. Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Gilles (Céline Falardeau), Marcel (Linette Picard), Diane, Solange (Noël Renaud), feu Benoît (Monique Mailhot), Jean (feu Joanne Gosselin), Serge (Marie Leclerc), Huguette (Charles Falardeau), Edith (Marc Lepage); ses petits-enfants : Julie Durand, Marie-Claude Durand, Martin Durand, Annie Pageau, Éric Pageau, Jonathan Durand, Nathalie Durand, Pascal Durand, Nadine Rhéaume, Patricia Durand, Geneviève Durand, Simon Durand, Thierry Durand, Joëlle Durand, Frédéric Durand, Véronique Durand, Valérie Durand, Jennifer Garneau, ainsi que ses huit arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de feu Henri Racine (feu Rose-Anna Déry), feu Adrien Racine (feu Corrine Duchesneau), feu Alphonse Cinq-Mars, feu Gérard Cinq-Mars (feu Angélina Paquet), feu Rita Cinq-Mars (feu Lucien Therrien), feu Oscar Cinq-Mars, feu Pierre Cinq-Mars (feu Marie-Aimée Gignac), feu Jean-Louis Cinq-Mars (Rita Ruel), feu Germaine Cinq-Mars (feu Marcel Renaud), feu Cécile Cinq-Mars (feu Gérard Frenette), Jeanne Cinq-Mars, feu Béatrice Cinq-Mars (feu Jean-Paul Gignac), feu Eugène Cinq-Mars, Rosaire Cinq-Mars (Denise Laforest), feu Laurent Cinq-Mars (Micheline Jobin), feu Joseph Cinq-Mars (feu Monique Fréchette). Elle était la belle-soeur: feu Armand Durand (feu Annette Falardeau), feu André Durand (feu Rachelle Thibault), feu Paul-Émile Durand (feu Lucienne Rhéaume), feu Adrienne Durand. Elle laisse également dans le deuil, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel de la Résidence Katerina et de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté.