MERCIER, Gilles



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 19 décembre 2022, à l'âge de 92 ans et 1 mois, est décédé M. Gilles Mercier, époux de dame Thérèse Fecteau, fils de feu Darie Mercier et de feu Anésie Tardif. Il demeurait à Saints-Anges. Outre son épouse bien-aimée, il laisse dans le deuil ses enfants : André (Diane Turcotte), Richard, feu Céline, Louis (Isabelle Lemay), Claude (Guylaine Hébert), Nathalie (Christian Roy) et Jean (Nancy Lacasse); ses 14 petits-enfants qu'il a eu le bonheur de connaître : Patrick, Jonathan et Alexandre Mercier, Julien Meunier, Frédéric, Gabriel et feu Clément Mercier, David Mercier, Stéphanie, Jérémy et Émilie Roy, Antoine, Charles-Étienne et Thomas Mercier; ses 7 arrière-petits-enfants : Arielle, Oxanna, Clara, Éloi, Arnaud, Alice et Sophia. Il était le frère de feu Lucia (feu Valère Vachon), feu Nathalia (feu Léopold Vachon), feu Irène (feu Ernest Longchamps), feu Rose-Hélène (feu Oscal Ruel), feu Marie-Paule (feu Robert Drouin), feu Rita (feu Benoit Grenier), feu Fernando (feu Réjeanne Drouin), feu Alzire (feu Blanche Fontaine) et feu Jacques (Françoise Drouin). Il était le beau-frère de feu Julien (feu Rosa Blanchette), feu Jeanne d'Arc, feu Jean-Louis (Agathe Grenier), feu Paul-Émile, feu Aurèle, feu Camil (Claire Maheux), feu Claude (Shirley Mitchell), Fernande (feu Laurent Gosselin), Gisèle (André Laliberté) et Marie-Paule (Léo-Jacques Marquis). Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.La famille recevra les condoléances aumercredi, le 28 décembre de 19h à 21h, jeudi, jour de la célébration, à compter de 9 h. La direction a été confiée à laVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches (1494, route du Président Kennedy Nord, C.P. 1, Sainte-Marie (Québec) G6E 3B4) : https://www.alzheimerchap.qc.ca/