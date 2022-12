THIBODEAU, Jacques



Entouré de l'amour des siens, au centre palliatif de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 10 décembre 2022, à l'âge de 58 ans, s'est endormi dans la paix et la douceur, monsieur Jacques Thibodeau, époux de Ginette Richard. Il était le fils de feu Victorine Losier et de feu Roger Thibodeau. Natif de Saint-Jean-sur-Richelieu, il demeurait à Québec. Outre son épouse, Ginette, il laisse dans le deuil ses enfants : Pascale (Jean-Alex Cayouette), Benoît (Juliette Pelletier) et Catherine; ses beaux-fils : Jérôme (Audrey Langlois) et Frédéric; ses petits-enfants : Talia, Billie, Louisa, Guillaume, Raphaël et Émile; ses sœurs et ses frères : Nicole (Mark Gruidl), Lucie (Jean-Pierre Caron) et Paul (Martine Michaud). Seront également dans le deuil, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances àde 13h30 à 15h30.La famille remercie tout le personnel de l'Enfant-Jésus pour les bons soins qui lui ont été prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. La direction des funérailles a été confiée à