Andreï Vasilevskiy, la bête d’endurance des gardiens de la LNH

TAMPA | « Des étirements et de l’hydratation. » Andreï Vasilevskiy avait dévoilé son plan pour le temps des fêtes au responsable des communications du Lightning. Il n’y avait rien d’extraordinaire à son menu. Pas de voyage aux Bermudes. Pas de ragoût de boulettes, de dinde ou de tarte au sucre.

Âgé de 28 ans, Vasilevskiy est encore dans la fleur de l’âge. Mais il a déjà beaucoup de millage dans le corps. Gagnant de la Coupe Stanley en 2020 et 2021 et finaliste l’an dernier, le numéro 88 a participé à 251 matchs, en comptant les séries.

Vasilevskiy domine son plus proche poursuivant par plusieurs kilomètres. Connor Hellebuyck, des Jets de Winnipeg, vient au deuxième rang avec 206 rencontres.

« Il y a pratiquement une saison de différence entre Vasi et le deuxième, a lancé Frantz Jean, l’entraîneur des gardiens du Lightning. Si tu es dans une situation comme ça, c’est bon signe. Ça veut dire que ton équipe a connu de longs parcours en séries dans les dernières années. C’est l’aspect positif. »

Un plan détaillé

À quelques heures de l’entraînement du Lightning sur la glace du Amalie Arena, Jean a décortiqué le plan avec Vasilevskiy afin de lui offrir du repos. On ne veut surtout pas briser la machine.

« Comme entraîneur des gardiens, je dois pratiquement tout réajuster, a dit Jean. On modifie son entraînement pour l’été. Il a beaucoup plus de temps de repos que du temps pour s’entraîner. Pour le camp, il a un horaire différent. Dans les deux ou trois dernières années, nous lui donnons seulement deux matchs. Il y a des gardiens numéro un qui ont trois, quatre ou cinq matchs. Mais pas Vasi. »

« On change aussi notre approche pour les entraînements, a poursuivi le Québécois. On regarde le temps qu’il reste sur la glace. On lui donne aussi des congés pour plusieurs des entraînements le matin d’un match. Il reste à l’aréna, mais il prend du temps pour s’étirer et suivre sa routine. Il travaille aussi avec le thérapeute. »

Le Crosby des gardiens

Aux yeux de Jean, Vasilevskiy est un phénomène rare. Il le décrit même comme le Sidney Crosby de sa profession.

« Ça fait 25 ans que je suis dans ce métier. Je peux dire qu’au niveau de la préparation, Vasi est le top. Pour cette année, nous avons même choisi de minimiser son temps de préparation. Il avait une routine assez lourde, autant physiquement que mentalement. On ne voulait pas l’épuiser. Je le sens encore plus frais et reposé cette année. Je peux le voir dans son visage. »

« C’est comme avec un lanceur partant au baseball. Les équipes protègent leurs as et ils comptent les lancers. Nous faisons la même chose. Vasi prend vraiment soin de lui physiquement. Il ne sort pas, il ne boit pas et il passe beaucoup de temps sur une table de massage avec les thérapeutes tous les jours. Il suit religieusement sa routine à l’extérieur de la glace. On touche du bois, mais sa durabilité ne découle pas du hasard. Il n’est pas juste grand et fort. Il travaille pour devenir encore plus endurant. »

Le cas de Price

Pour les trois dernières présences du Lightning en finale, Vasilevskiy a participé à 71 matchs. On comprend mieux l’immensité du chiffre quand on note que Semyon Varlamov, des Islanders, est au deuxième rang avec 34 rencontres.

Dans le camp du Lightning, on connait très bien l’histoire de Carey Price. Dans la trentaine, Price a multiplié les blessures à ses genoux.

« Génétiquement, tous les athlètes sont différents, a rappelé Jean. Ben Bishop, par exemple; il a eu des blessures, et il a joué moins de matchs que Vasi. Mais à 28 ou 29 ans, Bishop commençait à avoir des problèmes. Il a disputé une saison en entier avec un plâtre à la main de son bloqueur. On le savait, c’était génétique, il avait des os déplacés. »

« Price, c’est un peu la même chose. Il a 35 ans, il a été blessé à un genou de manière assez sérieuse dans la série contre les Rangers en 2014. Mais dans son cas il y avait un historique médical et il est plus vieux que Vasi. »

Nombre de matchs depuis 2019-2020 (en saison et séries)

1er : Andreï Vasilevskiy 251 matchs (180 +71)

2e : Connor Hellebuyck 206 matchs (194 + 12)

3e : Jacob Markstrom 199 matchs (173 + 26)

4e : Marc-André Fleury 187 matchs (162 + 25)

5e : Juuse Saros 178 matchs (168 + 10)