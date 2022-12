COVID-19 : les États-Unis envisagent des restrictions d’entrée pour les voyageurs venant de Chine

Les États-Unis envisagent d’imposer des restrictions d’entrée sur leur territoire aux voyageurs provenant de Chine, où les autorités ont brusquement relâché leurs mesures de lutte contre la Covid-19, ont indiqué mardi des responsables américains.

Les États-Unis « suivent les données scientifiques et les conseils des experts en santé publique, consultent leurs partenaires et envisagent de prendre des mesures similaires (...) pour protéger le peuple américain », ont déclaré ces responsables, sous couvert d’anonymat, citant des préoccupations exprimées par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) ainsi que des mesures adoptées par le Japon, l’Inde et la Malaisie.

