De plus en plus de Québécois retrouvent l’électricité

Près de 35 000 résidences étaient toujours sans électricité tôt mardi matin, alors qu’Hydro-Québec prévoit un retour à la normale d’ici mercredi.

Selon le plus récent bilan de la société d’État, vers 3 h 45 mardi matin, 35 402 clients étaient toujours sans courant.

Comme depuis le début de la tempête vendredi, c’est la Capitale-Nationale qui est la région la plus touchée, avec encore 12 140 foyers dans le noir.

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean se retrouve juste derrière, avec 6995 clients sans électricité. La Côte-Nord arrive ensuite (5824 clients), suivie par les Laurentides (3502 clients), la Mauricie (3137 clients) et le Bas-Saint-Laurent (1640).

Un travail complexe

Près de 1200 employés étaient encore sur le terrain lundi, pour tenter de rétablir l’électricité le plus rapidement possible.

Ces derniers font face à de grands défis puisque certains endroits où ils doivent effectuer des réparations sont difficiles d’accès. Des employés doivent s’y rendre en motoneige ou même en raquettes.

Au plus fort de l'événement, dans la nuit de vendredi à samedi, il y avait environ 380 000 clients en panne simultanément.

Hydro-Québec espère être en mesure de raccorder tous les clients qui n’ont plus d’électricité d’ici mercredi.