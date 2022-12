Juste pour rire

Il nous arrive tous des faits cocasses lors de nos parties de chasse.

Je vous en présente quelques-uns qui m'ont fait bien rigoler au fil des temps.

Plein la tête

Le sympathique guide de la réserve faunique de Rimouski, Marco Chabot, porte fièrement un bandana, plutôt qu’une casquette. Ce bout de tissu qu’il s’attache sur le crâne lui donne un petit look cool et différent. À la chasse à l’orignal, lorsque j’étais avec lui dans la camionnette, il y avait une odeur d’urine qui planait dans l’air. Puis, lorsqu’il s’approchait de moi, l’effluve augmentait considérablement. Je n’en faisais pas de cas, car il est usuel de voir des nemrods porter des tampons imbibés sur leurs bottes ou tout simplement en vaporiser partout sur leurs vêtements. Lors d’une séance d’appels, je l’ai vu sortir sa bouteille d’urine synthétique et en appliquer généreusement sur son bandana. Il n’y a pas de doutes, l’odeur se répand ainsi à merveille !

Naturel ?

À la chasse, le contrôle des odeurs est essentiel. On tente même de les éliminer avec du Nok Out, par exemple, pour éviter que le gibier flaire notre présence. Pour mon frère Marc-Antoine, cette notion semble abstraite. En voyant un trèfle sur l’emballage du populaire savon parfumé Irish Spring, il a cru que ce produit convenait parfaitement pour la chasse !

En morceaux

Lors d’une visite à Anticosti, j’ai rencontré un guide incroyablement dévoué. À la fin de notre excursion, mon épouse et moi avions récolté un 7, un 6 et un 4 pointes ainsi qu’une femelle chevreuil. Durant notre séjour, lors de nos multiples discussions, il m’avait demandé ce que je faisais avec mes panaches. Je lui ai répondu que je conservais les plus beaux et que je coupais les plus petits pour les offrir au chien de ma fille qui les dévore à pleines dents. En arrivant à Montréal, lorsque j’ai ouvert les caisses de viande, j’ai été fort surpris de constater que tous les panaches avaient été sectionnés en bout de 6 pouces ! Ça, c’est du service. J’ai vraiment ri à chaudes larmes.

Plaisanterie

Il y a quelques années, nous invitons le nouveau gendre de mon frère à se joindre à nous. Contre toute attente, ce néophyte, qui fait partie d’une convention de groupe avec nous, ne déjoue pas un, mais bel et bien deux cervidés. À quelques reprises, au cours des mois précédents, nous lui disions, à la blague, qu’il devrait boire un verre du sang de sa première capture comme on l’a déjà vu dans de vieux films douteux. Croyez-le ou non, sans crier gare lors de l’éviscération, il a sorti un verre de son sac à dos, il l’a rempli et l’a calé avant même que nous ne puissions l’avertir que ce n’était qu’une niaiserie ! Quand il a vu que nous étions tous dégoûtés de son acte, il s’est mis à rire et a dit que ce n’était pas aussi abominable que ça paraissait.

Délicieux

Lors de ma dernière expédition de chasse hivernale au caribou, j’ai capturé mes deux bêtes à 2 minutes d’intervalle. Le guide, Billy Coulombe, se penche et ramasse derrière une des carcasses, ce qui semble être un excrément en forme de petite boule. Il se le met dans la bouche, le mâche et me dit : « Wow, tu en as pogné un beau, il goûte super bon ». Totalement dégoûté, je lui explique qu’il m’écœure et qu’on ne peut pas manger de la merde. Tout de suite après, c’est autour de mon partenaire de chasse de faire de même. « Tu es un porc, un vrai cochon », je lui dis sur-le-champ. Le même scénario s’est répété une autre fois et j’étais estomaqué. En fait, il y a eu un jeu de clin d’œil entre ces deux plaisantins. Billy lançait des Glossettes au chocolat et les deux s’assuraient de choisir ces derniers dans la neige. Ils n’avaient qu’un seul souhait, soit que je tente mon coup et que je bouffe une vraie crotte. Oubliez ça !

