La défaite doit faire mal

Personne ne va cracher sur une récolte de trois points en trois matchs sur la route, mais c’est bien là le problème ? Est-ce que la défaite fait assez mal chez le Canadien ?

Je ne parle pas nécessairement de la défaite de 4 à 2 à Dallas dans laquelle le Tricolore avait pris une avance de 2 à 0, mais je parle de toutes les défaites en général. On sait que l’équipe est encore jeune, qu’on s’en va dans la bonne direction et qu’on a confiance en l’avenir, mais il y a des choses qui me chicotent.

Martin St-Louis cherche des solutions, il est en mode développement et il ne panique pas. Je sais aussi qu’il veut établir une culture gagnante. Mais qu’est-ce qu’on entend très souvent ? On a été bon à cinq contre cinq, les pénalités nous ont fait mal et le jeu de puissance n’a pas fonctionné.

Les joueurs se disent déçus après une défaite, mais je ne vois personne dans l’organisation qui semble vraiment s’offusquer de perdre, et ça me dérange.

C’est quelque chose qui m’a frappé après l’échange qui m’a fait passer du Canadien à l’Avalanche du Colorado. Je peux vous dire que des grands joueurs comme Jœ Sakic et Rob Blake étaient en beau fusil après une défaite. Pour eux, perdre n’était pas une option. Ils avaient l’étoffe des champions.

On peut blâmer les arbitres et les pénalités, mais j’ai connu des entraîneurs qui étaient très sévères à l’endroit des joueurs écopant de mauvaises pénalités et qui se faisaient un devoir leur rappeler qu’ils étaient responsables de leur bâton. Il est temps qu’on soit plus discipliné. On n’a pas le droit d’être l’équipe la plus punie chaque soir.

Il va aussi falloir trouver des solutions pour les unités spéciales. C’est capital. On a des bons éléments, mais visiblement, il y a un manque de confiance présentement. Je regarde Jonathan Huberdeau à Calgary et il n’est plus le même joueur en avantage numérique qu’il l’était avec les Panthers. Il tente le jeu parfait, passe au lieu de tirer et pourtant, on sait ce dont il est capable. Il se cherche. On voit ça aussi chez le CH.

Caufield et Suzuki

Martin St-Louis veut davantage de production de ses deuxième, troisième et quatrième trios. Il dit qu’il sent une progression du côté Jonathan Drouin et de Joel Armia. Parfait. Le rappel d’Anthony Richard s’inscrit dans cet objectif, mais par contre, je ne suis pas convaincu que séparer Cole Caufield de Nick Suzuki soit la solution.

Ces deux-là font des flammèches et ont démontré de la constance, cette année. Je ne suis pas contre l’idée de les séparer dans un match en certaines situations, mais ils ont tellement une belle chimie ensemble, qu’on a besoin d’eux sur le même trio.

St-Louis a tenté une expérience à Dallas, mais je ne suis pas certain que les gens au Centre Bell seraient heureux de voir Suzuki et Caufield sur différents trios. Ils donnent le spectacle soir après soir.

C’est aux autres d’en faire davantage, comme les Joel Armia, Josh Anderson, Mike Hoffman. Jonathan Drouin joue très bien depuis son retour au jeu, on le sent impliqué, mais il doit produire. Je veux voir plus de sentiment d’urgence de la part de ces joueurs.

Est-ce que Juraj Slafkovsky commence à trouver que les saisons sont longues dans la LNH ? Si oui, il y a une solution facile.

Équipe de deux gardiens

Chacun doit se regarder dans le miroir, car on ne peut blâmer les gardiens, cette année. Jake Allen ou Samuel Montembeault font le boulot et je dois rendre crédit à Allen. Chaque fois que le jeu de Montembeault monte d’un cran, il revient avec force pour démontrer que c’est lui le numéro un.

Les Canadiens sont devenus l’équipe de deux gardiens. Espérons qu’ils deviennent une équipe de quatre trios disciplinés, car c’est ce que ça va prendre d’ici la fin de la saison.

– Propos recueillis par Gilles Moffet

Entrefilets

Ovechkin et son 802e

Chaque fois que mon ancien coéquipier Alex Ovechkin atteint une marque, je m’empresse de lui texter un message de félicitations. Et maintenant qu’il a atteint le cap des 802 buts et dépassé Gordie Howe, je lui ai souhaité de se rendre à 1000. Je suis tellement heureux pour lui. Dire qu’à ses débuts, on disait qu’il manquait de discipline, qu’il ne prenait pas soin de son corps. Il est rendu à 37 ans et il est toujours un joueur de puissance. Ovi est une véritable machine et c’est incroyable de le voir aller. Malgré tous ses succès, je crois toujours qu’il n’est pas apprécié à sa juste valeur. Peut-être que ça viendra le jour où il aura dépassé Wayne Gretzky. Je me considère chanceux de l’avoir côtoyé.

L’impressionnant Linus Ullmark

J’avoue que je suis impressionné par la saison du gardien des Bruins de Boston, Linus Ullmark. Ça me fait penser à l’année du « Hamburglar » (Andrew Hammond) à Ottawa en 2014-15, sauf que Hammond (20-1-2/,041/1,79) était arrivé en milieu de saison. Ullmark est rendu avec une incroyable fiche de 19-1-1/,936/1,94. Je ne sais juste pas si Ullmark deviendra un gardien d’une saison comme Hammond, ou un Tim Thomas, qui est arrivé sur le tard, mais qui a connu toute une carrière avec les Bruins. Incidemment, Hammond a annoncé sa retraite la semaine dernière. Il n’ira pas au Temple de la renommée, mais il a marqué l’histoire des Sénateurs d’Ottawa et il peut en être fier.

Bravo Charlie Lindgren !

Il n’y a pas d’âge pour faire sa marque et c’est pourquoi j’aime les gardiens persévérants comme Andrew Hammond et Tim Thomas. Dans la même veine, je me réjouis pour Charlie Lindgren, 29 ans, chez les Capitals de Washington. Il a fait le boulot en l’absence de Darcy Kuemper qui vient tout juste de retourner au jeu. Lindgren a gagné huit de ses neuf derniers matchs et il a enfin un job à temps plein dans la LNH.