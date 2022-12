Le Boxing Day est-il encore pertinent?

Malgré la cohue dans certains centres commerciaux, la magie du Boxing Day commence à perdre de son lustre. C’est du moins le sentiment que nous avons en ce lendemain de cette journée généralisée de «soldes».

Il y a peut-être encore un certain engouement, mais on est loin des longues files d’attente d’autrefois, débutant parfois la veille, notamment devant les magasins d’électroniques où les jeunes et les moins jeunes s’arrachaient les jeux vidéo, les téléviseurs et les défunts lecteurs de DVD. On était d’ailleurs plusieurs à attendre les soldes de fin d’année avant de faire ces achats dispendieux, persuadés que nous pourrions mettre la main sur des économies majeures.

Il y a encore ce réflexe de faire le tour des magasins, mais nous sommes loin de ce que le Boxing Day a déjà été. Cela révèle peut-être des changements dans notre façon de consommer. Contrairement aux dernières années, où nous étions obligés de nous déplacer en magasin pour procéder à un achat, désormais, nous sommes à un clic d’une transaction que l’on peut faire à n’importe quel moment du jour ou de la nuit, le déplacement devenant surtout une occasion de sortie.

Nous n’avons qu’à inspecter nos bacs de recyclage en cette période des Fêtes. Les cartons des colis livrés occupent l’essentiel de l’espace. Combien sommes-nous à recevoir des boîtes sur notre perron tout en n’ayant aucune idée de son contenant, oubliant l’objet commandé sur un coup de tête un soir d’ennui? Probablement plusieurs.

Bien que les magasins aient été remplis hier, combien pourront-ils survivre en attendant de grandes journées marketing comme le Boxing Day, tout en étant désertés le reste de l’année? L’industrie du commerce de détail devra inexorablement faire face à des consommateurs plus paresseux, préférant le lèche-écran au lèche-vitrine. Les périodes des grands soldes se multiplient également, il n’est donc pas exclu, dans la tête du client, que le rabais d’aujourd’hui soit encore disponible dans deux semaines ou dans un mois.

Ironiquement, ceux qui profitent le plus de ces rendez-vous de la consommation, que ce soit le Black Friday, le Cyber Monday ou le Boxing Day, ce n’est ni le consommateur ni le détaillant, mais plutôt les entreprises de livraison qui voient devant eux un marché en pleine expansion.