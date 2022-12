Le joueur le plus âgé du baseball majeur trouve preneur

Le lanceur Rich Hill a accepté une entente d’un an et de 8 millions $ avec les Pirates de Pittsburgh, de sorte qu’il sera le joueur le plus âgé des ligues majeures de baseball en 2023.

C’est ce qu’a indiqué mardi le réseau ESPN, mardi. L’artilleur gaucher de 43 ans évoluera avec une 12e formation du circuit Manfred en carrière. Le tout est cependant conditionnel à la réussite d’examens physiques.

Ayant entamé sa carrière avec les Cubs de Chicago en 2005, Hill a porté l’uniforme des Red Sox de Boston en 2022 et était le deuxième athlète le plus vieux du baseball, derrière le vétéran des Cardinals de St. Louis Albert Pujols; la carrière de celui-ci a pris fin au terme du parcours éliminatoire de son équipe.

Lors de la dernière campagne, le partant a conservé une fiche de 8-7 et une moyenne de points mérités de 4,27. En 124 manches et un tiers, il a accordé 37 buts sur balles et réussi 109 retraits sur des prises. Il a disputé 350 matchs en 18 ans dans les majeures.