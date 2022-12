Les meilleures nouvelles fictions québécoises de 2022

Les amateurs de séries québécoises ont été gâtés encore une fois cette année par les trois chaines généralistes – ICI Télé, Noovo et TVA – ainsi que par les plateformes Club illico, Crave et TOU.TV.

Voici le palmarès des meilleures nouvelles fictions d’ici, qui peuvent toutes être rattrapées pendant les Fêtes.

À noter que les productions qui en sont à leur deuxième saison et plus n’ont pas été considérées, afin de faire briller les nouveautés.

[1] «La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé»

Club illico

Photo courtoisie, Club illico

Xavier Dolan réalise sa première série en adaptant la pièce éponyme de Michel Marc Bouchard. En plus d’en écrire le scénario, il s’est donné le rôle du benjamin des Larouche, une famille hypothéquée par un incident survenu pendant que tout le monde dormait, en 1991. Vingt-huit ans plus tard, le secret qui a tout gangréné est prêt à exploser. Cette œuvre ambitieuse nous habite longtemps en raison du scénario et la de réalisation, du jeu des acteurs, de la musique de Hans Zimmer et de David Flemming, de la direction photo d’André Turpin ainsi que des coiffures-costumes-maquillages savoureusement «dolaniens».

[2] «Avant le crash»

ICI Télé

PHOTO COURTOISIE Serge Gauvin

Éric Bruneau et sa conjointe Kim Lévesque Lizotte signent leur premier scénario ensemble. C’est moderne, les personnages sont forts et complexes, et que dire des enjeux comme l’ambition, la compétition démesurée, la conciliation travail-famille ainsi que les doubles standards entre les hommes et les femmes. La prestation d’Éric Bruneau, Pierre Chagnon, Marie-France Marcotte, Guy Nadon, Émile Proulx-Cloutier et Karine Vanasse fait qu’on en redemande. Vivement une deuxième saison pour voir comment François et Évelyne vont poursuivre leur guerre ouverte, sans oublier la délectable Dominique!

[3] «Chouchou»

Noovo

Photo fournie par Noovo

Le sujet était délicat, mais l’auteur Simon Boulerice a su manœuvrer – de même que l’actrice Evelyne Brochu – pour qu’on s’attache à son personnage, Chanelle «Chouchou» Chouinard, une enseignante qui s’éprend d’un élève de 17 ans, se lançant dans le vide et sacrifiant du même coup sa famille et sa carrière. Lévi Doré est fabuleux dans le rôle de cet ado qui est la source de tous les problèmes de Chanelle. Chapeau aussi aux comédiens Sophie Cadieux, Steve Laplante et Joey Bélanger, ainsi qu’aux réalisateurs Marie-Claude Blouin et Félix Tétreault.

[4] «Fragments»

ICI TOU.TV EXTRA

Photo fournie par Tou.tv

Serge Boucher livre un récit poignant en trois temporalités – passé, présent, futur –, dont les multiples couches se révèlent petit à petit, pour notre plus grand plaisir. On suit le quatuor de Victo, de sa fondation dans le Centre-du-Québec jusqu’à Montréal. On aime que les personnages adultes soient présents dans les scènes du passé au moment où ils se les remémorent. C’est bien ficelé, bien joué et on espère que l’auteur des séries «Aveux», «Apparences», «Feux» et «Fragile» écrira d’autres dramatiques aussi riches et matures, lui qui a laissé entendre qu’il pourrait délaisser le petit écran.

[5] «Le temps des framboises»

Club illico

Photo courtoisie, club illico

Cette comédie dramatique de Florence Longpré et Suzie Bouchard, réalisée par Philippe Falardeau, s’intéresse à Élisabeth (excellente Sandrine Bisson, lauréate d’un Gémeaux pour ce rôle), qui doit prendre les rênes de la ferme familiale après la mort soudaine de son mari. Elle doit tout apprendre, en plus de s’intéresser pour la première fois aux travailleurs étrangers qui bossent pour elle. Le français, l’anglais et l’espagnol s’y côtoient, de même que la langue des signes, l’un des fils de l’héroïne étant malentendant. Une deuxième saison a été confirmée.

[6] «Aller simple»

Noovo

Photo courtoisie, Sphère Média Plus

Quel captivant thriller psychologique avec ses airs d’Agatha Christie. La réalisation inspirée de Yan Lanouette Turgeon et la musique envoutante de Michel Corriveau nous entrainent dans une quête pour démasquer le ou les méchants. L’idéal est d’enfiler les épisodes les uns après les autres en un week-end. Des personnes qui ne se connaissent pas sont invitées par un milliardaire, mais leur virée en hélicoptère tourne mal et ils se réfugient dans un manoir en forêt. Ça se complique quand ils commencent à manquer à l’appel les uns après les autres.

[7] «Les bracelets rouges»

TVA

CAPTURE D'ÉCRAN / AGENCE QMI

Même si on se trouve dans un hôpital avec de jeunes malades, cette histoire est lumineuse et réconfortante. La solidarité entre les patients à l'égard de la maladie est touchante, de même que leur amitié et leurs premiers amours. Et on parle de jeunes comédiens de la relève au grand talent. Soulignons ici Noah Parker (remplacé dans la 2e saison par Antoine L’Écuyer), Anthony Therrien, Audrey Roger, Milya Corbeil Gauvreau, Étienne Galloy et Léanne Désilets. La deuxième saison s’installe à TVA le 10 janvier.

[8] «Indéfendable»

TVA

PHOTO AGENCE QMI, MARIO BEAUREGARD

Les drames humains qui composent les intrigues de cette quotidienne judiciaire sont tirés d’histoires vraies par le criminaliste Richard Dubé, puis scénarisées par plusieurs auteurs. Sébastien Delorme est solide en avocat-criminaliste et on sent qu’on a encore plein de choses à découvrir sur chacun des personnages principaux évoluant au sein du cabinet Lapointe-MacDonald. Les cas sont captivants et soulignons au passage la prestation d’Hubert Proulx dans le tout premier procès.

[9] «Motel Paradis»

Club illico

Photo courtoisie, Club illico

Quelle œuvre forte la scénariste et réalisatrice Sophie Deraspe a proposée aux abonnés de Club illico. L’univers de Val-Paradis est intrigant et peuplé de gens louches ou colorés qui ne souhaitent pas qu’on rouvre l’enquête sur la mort de la jeune Noémie. À la suite d’une expérience de mort imminente, Jen (Nahéma Ricci) est convaincue que sa sœur ne s’est pas suicidée. Aidée de l’ex-inspecteur Alain Renaud (excellent Stéphane Gagnon), Jen tente de comprendre ce qui est arrivé à sa sœur.

[10] «STAT»

ICI Télé

Photo courtoisie, Radio-Canada

Suzanne Clément brille dans le rôle de l’urgentologue Emmanuelle St-Cyr et on a hâte d’en savoir plus sur son passé, notamment tout ce qui a trait à la mort de son mari. Est-elle victime d’intimidation avec l’histoire du rat mort qu’elle a reçu et qu’en est-il de son fils qu’on est impatient de rencontrer? On apprécie particulièrement les personnages joués par Geneviève Schmidt et Pascale Renaud-Hébert.

[11] «Une affaire criminelle»

Noovo / Crave

Photo : Serge Gauvin / Noovo

Voici une enquête bien ficelée et une réalisation béton de Stéphane Lapointe, avec des comédiens en grande forme, dont Céline Bonnier, Louis-Philippe Dandenault, Raymond Bouchard et Bobby Beshro. L’infatigable Catherine Godin lutte depuis 15 ans pour faire sortir son fils de prison et clame qu’il a été condamné à tort pour meurtre. C’est du lourd et l’enquête est compliquée à démêler, mais captivante jusqu’au dénouement.

[12] «Ma mère»

TVA

Photo fournie par Danny Taillon

Cette dramatique vaut le détour pour le jeu de Chantal Fontaine, qui interprète une mère bipolaire sortant de prison et qui tente renouer avec ses trois enfants. Chapeau aussi à Marilyn Castonguay dans le rôle de la fille aînée, qui est sans doute celle qui a le plus pâti de la mère inadéquate qui l’a élevée et abandonnée à répétition. Cette série s’inscrit dans la collection «Santé mentale et famille» de Duo Productions comme l'excellente série «Mon fils», qui traitait de schizophrénie. Soulignons aussi la prestation de Steve Gagnon, Rachel Graton et Luc Senay.

[13] «Pour toi Flora»

ICI TOU.TV EXTRA / ICI Télé

Photo fournie par ICI Télé

Œuvre forte et touchante, on y rencontre deux jeunes Anishinaabe (Algonquins) qui subissent des sévices et des abus dans un pensionnat autochtone opéré par les Oblats dans les années 1960. Les blessures du passé hantent toujours Wabikoni, devenue Flora Turcotte (excellente Dominique Pétin), qui a caché son passé et tourné le dos à sa communauté. Son frère Kiwedin, devenu Rémi Dumont (Marco Collin) a lui aussi souffert, mais il s’est repris en main et raconte leur histoire dans un livre, tentant ainsi de reprendre contact avec sa sœur.

[14] Classé secret

addikTV

Photo courtoisie, Addik

Dans cette série d’espionnage, on se retrouve au cœur des services secrets canadiens, ceux qui veillent à ce que nos vies demeurent tranquilles, empêchant des attentats et des vautours de tout détruire. Mélissa Désormeaux-Poulin est brillante alors qu’on cherche à connaître l’identité d’une taupe qui serait à la solde des Américains. C’est rythmé et très efficace, et ça a plu aux téléspectateurs, «Classé secret» ayant valu à addikTV ses meilleurs résultats d’auditoire. Disons qu’il faut avoir les nerfs solides et ne pas être paranoïaques pour évoluer dans ce milieu.

[15] «Larry»

ICI TOU.TV EXTRA

PHOTO COURTOISIE, Radio-Canada

La réalisation de Patrice Sauvé est inspirée, tout comme le récit livré par Stéphane Bourguignon. Et Benoit Gouin campe avec beaucoup d’aplomb Larry, un ancien policier infiltrateur qui mène une enquête après que sa femme eut été blessée lors d’une fusillade près de chez lui. Larry est efficace, mais il ne se formalise pas des règles et à la tête dure, en plus de son humeur renfrognée, ce qui le plonge souvent dans le pétrin.

[16] «Anne et Arnaud»

TVA

PHOTO COURTOISIE

Guylaine Tremblay et Nico Racicot sont solides dans cette série réalisée par Louis Bélanger à partir d’un scénario de François Archambault adaptant le roman «Anna et l’enfant-vieillard», de Francine Ruel. Arnaud est victime d’une attaque gratuite et part en vrille, entrainé dans une spirale de consommation le menant dans la rue. Sa mère se fait du mauvais sang, mais doit apprendre à vivre avec cette difficile réalité.

Et vivement 2023 pour découvrir ces nouveautés:

- «À cœur battant», de l’autrice Danielle Trottier et du réalisateur Jean-Philippe Duval (ICI Télé – dès le 10 janvier, à 20 h)

- «À propos d’Antoine», de l’autrice Cathleen Rouleau et du réalisateur Podz (Club illico – 19 janvier 2023)

- «Désobéir: le choix de Chantale Daigle», des auteurs Daniel Thibault et Isabelle Pelletier et du réalisateur Alexis Durand-Brault (Crave – printemps 2023)

- «Haute démolition», des auteurs Jean-Philippe Baril Guérard et Suzie Bouchard, et du réalisateur Christian Laurence (Séries Plus – hiver 2023)

- «L’empereur», de l’autrice Michelle Allen et du réalisateur Adam Kosh (Noovo – dès le 11 janvier, à 20 h)

- «Les perles», d’Erika Soucy et du réalisateur Hervé Baillargeon (Club illico – 2023)

- «Les révoltés», d’Anita Rowan et du réalisateur Louis Choquette (Club illico – été 2023)

- «Les yeux fermés», d’Anita Rowan et de la réalisatrice Jeanne Leblanc (ICI TOU.TV EXTRA – 2023)

- «Mégantic», de l’auteur Sylvain Guy et du réalisateur Alexis Durand-Brault (Club illico – dès le 16 février)

- «Un gars, une fille», de l’auteur Guy A. Lepage et des réalisateurs Jean-François Fontaine et Guy A. Lepage (ICI TOU.TV EXTRA – printemps 2023)

- «Virage – double faute», des auteurs Éric Bruneau, Marie-Hélène Lebeau-Taschereau et Louis Morissette et du réalisateur Rafaël Ouellet (Noovo – dès 10 janvier, à 20 h)

- «IXE-13», de l’auteur Gilles Desjardins et du réalisateur Yan Lanouette Turgeon (Club illico – 2023)