L’Océanic renoue avec l’action à Shawinigan

RIMOUSKI-L’Océanic reprendra le collier ce mercredi soir à Shawinigan après la pause de dix jours de Noël.

Les hommes de Serge Beausoleil se sont entraînés sur la glace du Séminaire St-François à Québec mardi en fin de journée et ils feront de même mercredi matin au Centre récréatif de Pont-Rouge avant de partir vers Shawinigan.

« Il n’est pas question de prendre les Cataractes à la légère. Ils nous ont lessivés lors de notre dernière visite (défaite de 5-2 le 25 novembre). C’est une équipe qui ne descendra pas dans les bas-fonds du classement, même après avoir échangé Nadeau et Veillette. Ils ont bien repêché et ils ont d’excellents jeunes joueurs. Il va falloir être prêts. Les matchs entre Noël et le Jour de l’An ne sont jamais faciles. Les gars reviennent de leurs familles et jusqu’au 6 janvier, ils doivent composer avec le stress de la période des transactions », a commenté le pilote de la formation du Bas-Saint-Laurent.

Campbell échangé à sa demande

Serge Beausoleil, qui assume aussi les fonctions de directeur-gérant, a expliqué que l’attaquant de 17 ans Jude Campbell a été échangé à sa demande. « Nous l’aimions beaucoup. C’est un gars qui est à l’aise dans le jeu physique et qui peut lâcher les gants à l’occasion en plus d’avoir un bon flair offensif. Il avait de la difficulté avec ses cours à distance et il nous a demandé si on pouvait l’échanger à un club des Maritimes afin qu’il puisse poursuivre sa formation en classe. Nous voulions récupérer ce qu’il nous avait coûté, un choix de 3e ronde, peu importe l’année », a-t-il expliqué.

Campbell passe aux Eagles du Cap-Breton en retour d’un choix de 3e tour à la séance de sélection de 2025. À sa première saison dans la LHJMQ, le choix de 3e tour de l’Océanic en 2021 alternait entre le 4e trio et les estrades. Il présente une fiche d’un but et une passe en 12 matchs. Il a été impliqué dans l’un des rares combats de l’équipe en première moitié de saison.

Des défenseurs convoités

Serge Beausoleil mentionne que ses défenseurs sont convoités, mais qu’il n’est pas dans une situation de panique. « On souhaite améliorer notre équipe. On aimerait notamment marquer plus de buts, mais nous aimons la progression de nos jeunes et la façon dont nos vétérans les aident. C’est un secret de polichinelle qu’on veut présenter la Coupe Memorial de 2025. Nos 17 ans actuels (Coughlin, Coursol, St-Denis, Blais, Sprynar, Pearson et Jacques) seront alors nos piliers à 19 ans ».

Jacob Mathieu est tout prêt d’un retour au jeu. Les Européens Jan Sprynar et Patrik Hamrla sont de retour avec l’équipe.