McDavid n’est pas inquiet du jeu des Oilers

Si les séries de la Coupe Stanley s’entamaient maintenant, Connor McDavid et les autres joueurs des Oilers d’Edmonton les regarderaient bien installés à la maison, une issue qu’ils entendent éviter à tout prix en connaissant passablement de succès d’ici le reste de la saison.

• À lire aussi: Shesterkin, le meilleur en 2022

• À lire aussi: LNH: trois recrues parmi l’élite

La formation de l’instructeur-chef Jay Woodcroft occupe le neuvième rang de l’Association de l’Ouest de la Ligue nationale de hockey, un point derrière les Flames de Calgary, ses grands rivaux provinciaux qu’elle devait affronter mardi soir. Même si leur fiche de 18-15-2 n’est pas vilaine en soi, il en faudra davantage pour se faufiler dans le portrait éliminatoire. Ce rendement devrait également être supérieur, considérant que les Oilers misent sur McDavid, premier du circuit avec 66 points.

Le manque de constance constitue un facteur expliquant les performances mitigées du club. Il y a certes eu sept gains dans les 10 premières parties du calendrier régulier, mais il y a également eu une séquence diamétralement opposée de trois victoires en 10 matchs. Récemment, ils ont baissé pavillon devant les Ducks d’Anaheim, les Canucks de Vancouver et les Blues de St. Louis, trois équipes qui ne participeraient pas aux séries selon le classement actuel.

«L’an dernier, nous avons eu un départ canon [16 triomphes dans les 21 premiers affrontements] pour ensuite chuter dans un ravin au milieu de la campagne. On s’est retrouvé au même point que maintenant. Cette fois, ce furent beaucoup de hauts et de bas, comme des montagnes russes. Ce sont deux manières distinctes d’en arriver à un résultat identique», a rappelé McDavid au quotidien Edmonton Sun.

«On en gagne deux, on en perd deux et ainsi de suite. C’est différent, mais nous sommes au même endroit et nous devons trouver le moyen de jouer de la bonne manière en évitant de donner des victoires. On souhaitait amorcer la pause de Noël dans de bonnes dispositions et ça n’a pas été le cas», a déploré l’ailier Zach Hyman.

Un remède?

Ainsi, il reste 47 affrontements aux Oilers pour se remettre sur la voie du succès et y demeurer. Que faudra-t-il pour y arriver? L’attaque ne représente pas un problème, Edmonton détenant la troisième place de la ligue avec une moyenne de 3,60 buts comptés par duel. En défense, l’histoire est différente: l’équipe est au 24e échelon à 3,46 filets accordés.

«Nous devons être meilleurs et plus réguliers défensivement, a avoué le joueur d’avant Derek Ryan. Je ne pense pas que l’habileté de marquer soit un problème ici. Je l’ai dit un million de fois. Il nous faut travailler pour mieux jouer en défense et ce n’est pas juste l’histoire des arrières. Ça concerne les attaquants, tout le monde, en fait.»

Après leur passage à Calgary, McDavid et ses acolytes visiteront le Kraken de Seattle, vendredi, avant de recevoir les Jets de Winnipeg pour conclure 2022, samedi.