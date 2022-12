Mission accomplie

Photo fournie par Jean-Sébastien Chartier-Plante.

La 13e opération « Marchands de bonheur » de la Fondation Les Amis de Samuel, tenue quelques jours avant Noël, a permis de garnir le frigo de 152 familles d’élèves dans le besoin, provenant de près de 15 écoles primaires et secondaires de la grande région de Québec et de la Rive-Sud avec des paniers d’une valeur de plus de 300 $ chacun. La Fondation a de nouveau fait équipe avec « Vide ta sacoche » qui a offert, en plus, des sacs-cadeaux d’une valeur de 150 $ chacun contenant des produits d’hygiène et cosmétiques. Au final, cet élan de générosité aura permis de joindre et d’appuyer plus de 600 personnes et de générer des centaines de sourires et autant d’étoiles dans les yeux des enfants concernés. Sur la photo, le député de Charlesbourg, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la Capitale-Nationale, Jonatan Julien entouré par l’équipe de la Fondation, les bénévoles et l’épicier et précieux partenaire Michel St-Hilaire du Métro plus Beauport.

Pour les 5 prochaines années

Photo fournie par les Éleveurs de porcs du Québec

Les Éleveurs de porcs du Québec viennent de renouveler leurs dons récurrents aux Banques alimentaires du Québec, et ce, pour les cinq prochaines années. Au total, un montant de 140 000 $ sera remis aux familles québécoises dans le besoin afin de soulager la faim. Les Éleveurs sont sensibles aux difficultés qu’éprouvent les banques alimentaires à s’approvisionner en viande dernièrement et afin de répondre concrètement à ce besoin, ils leur ont remis, à l’aube de la période des Fêtes, un don de 15 000 $ en viande de porc. Sur la photo, de gauche à droite : Keven Beauchemin, directeur général des Éleveurs de porcs du Québec, accompagné de Martin Munger, directeur général des Banques alimentaires du Québec.

Photographe portraitiste de l’année

Photo fournie par les PPEC

Bravo à Catherine Petitclerc (photo), maître photographe agréé, de L’Ancienne-Lorette, qui a remporté récemment, lors la compétition annuelle des Photographes professionnels de l’est du Canada (PPEC), le titre de photographe portraitiste de l’année 2022-23 dans l’Est du Canada. Catherine a eu quatre images sélectionnées sur quatre pour l’obtention de ce titre. Elle a remporté le prestigieux prix de Meilleure photo de la catégorie « Portrait d’enfant », elle a reçu deux rubans Coup de cœur sur les cinq juges qui commentaient le jugement.