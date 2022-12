Mondial junior: Guenther et l’apport d’André Tourigny

Équipe Canada junior compte sur trois joueurs possédant l’expérience de la LNH dans sa formation, une première en 23 ans. Mais elle doit une fière chandelle à André Tourigny pour la présence de Dylan Guenther.

L’entraîneur-chef des Coyotes de l’Arizona a un long historique avec Hockey Canada. Lorsqu’il a été embauché par la formation arizonienne, en juin 2021, Tourigny écoulait les premiers mois d’un contrat d’un an comme entraîneur à temps plein pour la fédération nationale, une première depuis Marc Habscheid en 2005.

Il va sans dire qu’il était plutôt sensible à la cause d’Équipe Canada junior, quand ces derniers se sont informés de la possibilité que les Coyotes leur prêtent le jeune de 19 ans Dylan Guenther, pour la durée du tournoi. Pourtant, ce n’est pas comme si l’ailier n’avait pas de succès dans la LNH. Avant d’être prêté à ÉCJ, il comptait 11 points en 21 matchs.

EXPÉRIENCE D’UNE VIE

André Tourigny, entraîneur-chef

« Bear [Tourigny] et [le directeur général des Coyotes] Bill Armstrong ont été plus qu’ouverts à soutenir notre programme et à prendre la bonne décision dans le cas de Dylan, a révélé le directeur des programmes d’excellence de Hockey Canada, Alan Millar. De permettre à Dylan de vivre cette expérience, ça n’a pas de prix, surtout qu’il n’avait pas eu cette chance l’été dernier en raison d’une blessure. Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur lui. »

Avant de l’envoyer vivre l’expérience du Mondial junior, Tourigny a rencontré son attaquant pour lui expliquer sa décision ainsi que ce que ce bref retour au hockey junior aurait de bénéfique pour lui.

« Il m’a dit que de me retrouver dans ce genre d’atmosphère, où la pression est grande, et de pouvoir jouer dans toutes les situations alors que tout le pays regarde et que l’amphithéâtre est plein, c’est spécial et une opportunité que tu n’as pas souvent l’occasion de vivre », raconte celui qui avait été le neuvième choix au total du repêchage de 2021.

Et ironiquement, dès son arrivée à Moncton pour le camp de sélection, Guenther a senti l’impact que Hockey Canada avait eu sur Tourigny, ou l’inverse. « Plusieurs exercices qu’on fait ici durant les entraînements, on les fait aussi en Arizona », rigole-t-il.

UN MEILLEUR JOUEUR

Tourigny a eu un impact sur sa progression, assure le jeune homme.

« Je suis un joueur plus complet. Bear aime les joueurs responsables qui respectent le système. Tu dois être capable de jouer dans les deux sens de la patinoire si tu veux mériter sa confiance. Je sens que je suis meilleur défensivement et j’ai l’intention de continuer sur cette lancée ici, avec Équipe Canada. »