Nathan MacKinnon de retour cette semaine?

Le joueur-vedette de l’Avalanche du Colorado Nathan MacKinnon pourrait effectuer un retour au jeu d’ici samedi, d’après les estimations de son entraîneur-chef Jared Bednar.

• À lire aussi: Charles Hudon revient dans la LNH

• À lire aussi: Canadien c. Avalanche: les champions de la Coupe Stanley sont décimés

• À lire aussi: Alexandar Georgiev est bien en forme

Ennuyé par une blessure au haut du corps, l’attaquant allait rater un 10e match, mardi soir. Cependant, si sa présence contre les Coyotes de l’Arizona était exclue, une participation au duel de jeudi face aux Kings de Los Angeles ou à celui de samedi contre les Maple Leafs de Toronto paraît plus probable.

«Nous devions le revoir après la pause des Fêtes. Il continuera de patiner et espérons qu’entre maintenant et le jour de l’An, il reviendra dans la formation. Ça pourrait être en avance sur ce qui était prévu, mais il semble cogner à la porte, a déclaré le pilote au site NHL.com. Je pense qu’à chaque fois que vous donnez un échéancier à Nate, il s’organise pour le devancer. Ce gars-là veut jouer et compétitionner. Il est bâti ainsi. Cette blessure n’est pas évidente à surmonter, mais cela ne me surprend pas de le revoir plus tôt.»

Touché pendant l’affrontement du 5 décembre face aux Flyers de Philadelphie, MacKinnon a récolté 34 points en 23 parties cette saison.