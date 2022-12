Pointe-aux-Trembles: 40e homicide de 2022

Une femme et un homme ont été retrouvés inanimés dans la nuit de lundi à mardi dans l’arrondissement Pointe-aux-Trembles, à Montréal, la mort de la femme représentant le 40e homicide de 2022.

L’évènement s’est produit vers 00 h, dans un édifice à logement situé sur la 25e Avenue, près de la rue Notre-Dame.

Les policiers ont d’abord retrouvé un homme et une femme inanimés dans l’escalier de secours, et les décès ont été constatés sur place.

La femme portait des traces de violence, ce qui en fait la 40e victime d’homicide sur le territoire du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) en 2022. L’homme se serait suicidé par la suite.

La scène a été protégée et une enquête est en cours pour déterminer les causes et conséquences de l’évènement.

Le lien entre les deux personnes est inconnu.