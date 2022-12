Québec: De la neige et des nuages attendus

Une grande partie de la province sera sous les nuages mardi, avec des chutes de neige par endroits.

L’est du Québec peut s’attendre à recevoir entre 2 et 4 cm de neige dans la journée, alors que les températures resteront proches de -10 degrés Celsius, atteignant parfois les -6 dans certaines régions.

L’ouest du Québec sera globalement nuageux, avec des températures moyennes de -7 degrés. La région de Montréal et l’Abitibi-Témiscamingue pourraient recevoir des averses de neige.

Le centre du Québec recevra de la neige en début de journée, qui laissera rapidement place à un ciel plus dégagé, bien que certaines régions puissent devoir faire avec quelques nuages. Les températures seront stables, autour des -7 degrés.

Les Îles-de-la-Madeleine connaîtront un temps nuageux et un mercure atteignant -1 degré.

Le nord du Québec, nuageux lui aussi, pourrait recevoir des chutes de neige, alors que les températures dépasseront difficilement les -18 degrés Celsius.

Quant à l’extrême nord, il sera partagé entre neige et nuages selon les régions, avec un mercure autour de -10 degrés.