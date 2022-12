Québec: Une femme manque à l’appel

Le Service de police de la Ville de Québec sollicite l'aide de la population afin de localiser Johanne Lessard, 61 ans, disparue depuis le 23 décembre.

Mme Lessard aurait été vue pour la dernière fois le 23 décembre 2022, vers 16 h 00, dans le secteur du Chemin de la Canardière à Québec.

Elle pourrait notamment se trouver dans le quartier Limoilou, mais plus particulièrement dans les secteurs des Galeries de la Canardière, du Patro-Rocamadour et de l’hôpital Saint-François d’Assise.

Les éléments recueillis en cours d’enquête laissent craindre pour sa santé et sa sécurité si elle n’est pas localisée rapidement.

Mme Lessard mesure 1,76 mètres (5 pieds 8 pouces) et pèse 65 kg (143 livres). Elle a les cheveux et les yeux bruns, sa dentition est manquante.

Elle porte un manteau d’hiver de couleur brun, un pantalon bourgogne et des bottes brunes.

Si vous apercevez cette personne, composez le 9-1-1 pour une intervention immédiate. Pour transmettre une information qui sera traitée de façon confidentielle, composez le 418-641-AGIR (2447) et pour les gens de l’extérieur de la ville de Québec, le 1-888-641-AGIR, sans frais partout à travers l’Amérique du Nord.