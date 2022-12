Remparts : Justin Robidas est là pour aller chercher le trophée

Ce fut une première moitié de saison particulière pour Justin Robidas. Depuis des mois, l’attaquant savait qu’il quitterait les Foreurs, son équipe de toujours, pour rejoindre les Remparts en décembre.

Ce qui n’a l’a pas empêché de verser « quelques larmes » quand est venu le moment de quitter Val-d’Or.

Mais la page est maintenant tournée. Robidas, 19 ans, a retrouvé ses nouveaux coéquipiers mardi, après les avoir affrontés trois fois de suite dans l’uniforme des Foreurs au début du mois.

« Je veux gagner »

En quelques jours, le petit attaquant passe d’une équipe de milieu de peloton à une formation dont l’objectif avoué est de remporter les grands honneurs.

Le défi l’emballe, lui qui a perdu en finale avec les Foreurs il y a deux ans, face aux Tigres.

« Je suis un compétiteur, je veux gagner, a-t-il reconnu. Et je pense que je peux aider l’équipe à faire ça. Pour moi, c’est comme une deuxième chance d’essayer de remporter le trophée. »

Auteur de 42 points – dont 14 buts – en 27 matchs cette saison, le fils de Stéphane Robidas estime avoir beaucoup appris de cette défaite en finale de la Coupe du président

L’expérience d’une finale

Le joueur de centre, qui pilotera le deuxième trio des Remparts, croit que son expérience pourra aider sa nouvelle formation. Surtout afin de ne pas répéter les erreurs que son ancien club pourrait avoir commises à l’époque.

« On ne le réalise pas sur le coup, mais après, quand on y repense, on réalise que ça nous permet d’apprendre », a-t-il sagement dit.

Rochette est heureux

Choix de cinquième tour des Hurricanes en 2021, Robidas connaît déjà plusieurs joueurs des Remparts. Certains n’hésitaient d’ailleurs pas à le taquiner quand il les affrontait dans son ancien uniforme, au cours des dernières semaines.

Théo Rochette, lui, est soulagé de le voir enfin porter les couleurs des « Diables rouges ».

« Surtout depuis qu’il a compté à Québec, a-t-il lancé, un sourire en coin. On était content de le voir avec nous [mardi matin]. »