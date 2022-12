Shesterkin, le meilleur en 2022

En considérant tous les matchs de l’année 2022, séries éliminatoires incluses, il n’y a aucun doute. Le gardien de l’année est Igor Shesterkin, des Rangers de New York.

Avec une fiche totale en saison régulière 38-14-6/,928/2,19, et de 10-9-0/,929/2,59 en séries éliminatoires, Shesterkin a signé 48 victoires, six de plus que les 42 du champion de la coupe Stanley Darcy Kuemper. En séries, Shesterkin a mené les Rangers à deux triomphes en sept matchs sur les Penguins et sur les Hurricanes avant de perdre en six contre le Lightning en finale de l’Association de l’Est.

Kuemper a cumulé un dossier de 32-16-6/,924/2,47 en saison (matchs de l’Avalanche et des Capitals inclus) et de 10-4-0/,902/2,57 en séries. Linus Ullmark et Ilya Sorokin sont également dans la lutte.

Ullmark, le meneur de notre classement cette saison, présente un dossier global de 32-16-6/,924/2,47 depuis le 1er janvier et de 0-2-0/,860/4,16 en séries. Ilya Sorokin, qui n’a pas participé aux séries au printemps dernier, présente une fiche de 29-21-4/,925/2,36.

Ullmark occupe la tête de notre classement pour une troisième semaine d’affilée. D’ailleurs, les sept positions de tête n’ont pas changé depuis mardi dernier. Alexandar Georgiev (4e) est notre gardien de la semaine (2-0-0/,949/1,43).

Meilleure recrue

Les Hurricanes de la Caroline ne semblent pas trop souffrir de l’absence de Frederik Andersen. Depuis son rappel au début novembre, le Russe de 23 ans Pyotr Kochetkov 10-1-4/,928/1,94 est intraitable.

Les Hurricanes semblent avoir réalisé toute une aubaine puisque le nouveau contrat de Kochetkov (8e au top 30) à deux millions de dollars par saison n’entrera en vigueur que l’an prochain et se terminera à la fin de la saison 2026-2027. Logan Thompson (10e), des Golden Knights, est l’autre recrue par excellence.

Meilleur duo

Si on ne considère que les équipes dont les deux gardiens ont joué au moins onze matchs chacun, les Maple Leafs de Toronto misent sur le meilleur duo de la LNH en Matt Murray (13e) et Ilya Samsonov (20e).

Ça donne des options à l’entraîneur Sheldon Keefe.

Meilleur transfuge

Plusieurs gardiens ont changé d’adresse l’été dernier et, dans la majorité des cas, ils ont bien servi leur nouvelle équipe. Il y a évidemment les deux gardiens des Leafs, Murray et Samsonov, mais aussi Ville Husso à Detroit, Filip Gustavsson au Minnesota, Vitek Vanecek au New Jersey, Cam Talbot à Ottawa et aussi Darcy Kuemper à Washington.

On n’a toutefois pas le choix de donner le titre de meilleur transfuge à Alexandar Georgiev, qui a pris sa place au Colorado et tient les siens dans le coup malgré les blessures. À l’opposé, les Oilers d’Edmonton sont très déçus de Jack Campbell.

Les nouveaux titulaires

Coincé derrière Henrik Lundqvist, puis Igor Shesterkin, Alexandar Georgiev n’a jamais pu prouver qu’il était un gardien numéro un chez les Rangers de New York, mais il assume très bien ses nouvelles responsabilités au Colorado. Le poste était déjà acquis pour Jake Oettinger à Dallas, mais il confirme qu’il mérite la confiance de l’organisation. Logan Thompson fait lui aussi le boulot à Vegas.

Meilleur auxiliaire

Si on s’en tient à la stricte définition de gardien numéro deux en termes d’utilisation, Samuel Montembeault (3-2-0/,912/2,89) est dans la lutte du titre de meilleur auxiliaire derrière Filip Gustavsson (23e) du Wild.