Une revue de l'année assaisonnée pour L'apéro piquant

Sophie Durocher et Richard Martineau, les animateurs du balado L’apéro piquant, ont abordé divers thèmes lors de leur revue de l’année, dont les scandales sexuels, la pénurie de main-d’œuvre et l’épineuse question de la langue française avec leurs invités Benoît Dutrizac et Stéphan Bureau.

D’entrée de jeu, M. Dutrizac a déploré qu’un ancien joueur du Canadien de Montréal ait déclaré que ce qui se passe dans le vestiaire demeure dans le vestiaire. Selon lui, le problème est là. Pour sa part, M. Bureau croit qu’avant de parler d’une culture du viol, il faut parler d’une culture du silence.

«On accepte que des choses ne sortent pas du vestiaire. Au premier degré, il y a des gens directement impliqués et ceux par-dessus eux vont éteindre l’histoire», a-t-il déclaré, à QUB radio.

Pour sa part, Richard Martineau a dressé un parallèle avec cette situation et le Vatican, faisant référence à la culture du silence. Cela étant dit, Sophie Durocher a reconnu que le mouvement «MeToo», qui a célébré son 5e anniversaire, a eu un impact positif: «Je suis convaincue qu’en 2012, on ne serait pas allés au bout de l’histoire et les gens n’auraient pas été aussi révoltés. Ce mouvement a fait en sorte que la société est consciente qu’il y a des agressions sexuelles dans tous les domaines.»

Bon dieu trouve moi un employé

Dans le deuxième bloc, le dossier de la pénurie de main-d’œuvre a été abordé. À ce sujet, M. Bureau a rapporté que la proportion de jeunes qui vont travailler tout en allant à l’école est plus élevée comparativement à il y a 25 ans. «Si un jeune gagne 24 $ de l’heure et qu’il se fait dire par son patron qu’il est essentiel à son entreprise, c’est sûr que c’est tentant pour lui. Toutefois, 10 ans plus tard, ils n’ont pas terminé leurs études secondaires.»

En français!

Pour ce qui est de la langue de Molière, les convives de Richard et Sophie ont parlé de Michael Rousseau de Air- Canada, ainsi que de la difficulté d’être soigné en français dans les hôpitaux du Québec et du projet de loi 96.